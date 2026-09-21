Número Oficial ya se tramita en línea

El trámite para obtener el Número Oficial en el municipio de Aguascalientes ya puede realizarse completamente en línea, desde el envío de documentos hasta el pago y la descarga de la constancia. La medida también permite solicitar reimpresiones sin acudir a las oficinas municipales, informó el presidente municipal Leo Montañez.

La nueva plataforma concentra en un solo espacio la consulta de requisitos, la recepción de documentación, la revisión, el pago y la descarga de la constancia, por lo que los solicitantes únicamente tendrán que acudir de manera presencial en situaciones excepcionales.

En los trámites de primera vez, los documentos se envían a través del micrositio para su validación. Cuando se detecta que falta información, el asistente virtual municipal Markitos establece contacto mediante WhatsApp para solicitar los documentos pendientes y permitir que el procedimiento continúe sin necesidad de traslado.

Una vez aprobada la documentación, el pago puede realizarse por internet y la constancia se descarga directamente. Para quienes ya cuentan con un Número Oficial, la plataforma permite consultar la información existente, cubrir el pago correspondiente y obtener la reimpresión en pocos minutos.

El sistema contempla los procedimientos de asignación, ratificación y rectificación. De acuerdo con el Municipio, se trata del trámite con mayor demanda en la Secretaría de Desarrollo Urbano, por lo que su digitalización agiliza uno de los procesos administrativos más utilizados en esta dependencia.

La plataforma fue desarrollada por personal de la Coordinación General de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico del Municipio de Aguascalientes y está disponible las 24 horas en el micrositio oficial de trámites municipales.