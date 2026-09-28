Mario Abner Colina Agencia Reforma

CDMX. – Hollywood tiene en la mira a los más poderosos del mundo.

Que películas y series retraten a CEOs del mundo tecnológico no es nuevo, pero sí lo es que varios proyectos de alto perfil aparezcan este año, uno tras otro, cuestionando la ética y la ambición de magnates reales.

Como visionarios que alcanzan el éxito e intervienen hasta en la política y la cultura, estos oligarcas encarnan una fantasía contemporánea colectiva, pero se han convertido en los «nuevos villanos» de la pantalla.

Por ejemplo, Sam Altman, cabeza de OpenAI, una de las corporaciones punteras en el desarrollo de Inteligencia Artificial, tiene el rostro de Andrew Garfield en la cinta Artificial, que llegará a las salas este diciembre.

«Las industrias colapsarán y nosotros seremos quienes conduzcamos a la gente dentro de este nuevo mundo», se le oye decir al personaje en el primer tráiler, revelado hace unos días.

La historia hace referencia a la creación de ChatGPT y su impacto en la vida diaria de las personas en la actualidad, y también dramatiza los días en que Altman fue despedido y reinstalado en OpenAI.

Altman no ha reaccionado al proyecto dirigido por Luca Guadagnino, pero se presume que el filme enfrentó dificultades para conseguir distribución precisamente por su enorme influencia.

En un inicio, Amazon MGM Studios iba a hacer llegar la cinta a todo el mundo, pero la desechó; más tarde trascendió que OpenAI y Amazon habían firmado un colosal acuerdo de colaboración.