Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-Conoce qué organizaciones se convertirán en partidos políticos nacionales, pese a anomalías como la intervención de sindicatos, y cuáles fueron bateadas por el Tribunal Electoral.

Los avalados

1.- Fuerza Social por México

El partido del líder sindical Pedro Haces consiguió su registro, luego de que el Tribunal Electoral desestimó una “injerencia gremial”.

El INE había determinado que, en el proceso para reunir los requisitos para ser partido político, hubo una intervención de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), encabezada por Haces.

Sin embargo, en su proyecto de sentencia, que fue avalado por unanimidad, el Magistrado ponente, Felipe Fuentes, echó abajo ese argumento.

Simpatía con la 4T

Pedro Haces Lago, hijo de Pedro Haces Barba, participó activamente en el proceso de conformación del que será un nuevo partido nacional.

En su asamblea nacional constitutiva, realizada en febrero pasado en la CDMX, la agrupación Fuerza Social por México, en voz del diputado poblano Gerardo Islas, se declaró afín a la 4T.

“Hoy hay intereses acumulados y que rescataremos cumpliéndole a la verdadera cuarta transformación, nos esperan grandes retos por delante, el camino no será fácil. Pero les aseguro una cosa: estaremos a la altura de estos nuevos tiempos.

“(Debemos) seguir la ruta de la transformación social que iniciaron quienes con fuerza y valentía independizaron a México de quienes querían seguir robándonos la esperanza, esperanza que hoy estamos recuperando, esperanza que en el 2018 floreció en México y que tenemos la obligación todas y todos los mexicanos sin distingo de acompañarla”, sostuvo entonces.

2.- Redes Sociales Progresistas

El Tribunal Electoral otorgó el registro como partido político nacional a la asociación Redes Sociales Progresistas (RSP), encabezada por Fernando González, el yerno de la maestra Elba Esther Gordillo.

Los magistrados aceptaron la intervención de afiliados y dirigentes del SNTE en la organización, así como aportaciones no aclaradas suficientemente y dádivas en algunos actos, sin embargo, los minimizaron y aprobaron el registro, el cual había sido negado previamente por el INE.

3.- Partido Encuentro Solidario

Pese a que tanto el INE como el Tribunal Electoral acreditaron la participación de ministros de culto en sus asambleas, lo cual está prohibido por la ley, el Partido Encuentro Solidario (el nuevo PES) obtuvo su registro.

Este partido es una nueva versión del extinto Encuentro Social, que perdió su registro en 2018 luego de no alcanzar en las elecciones federales el 3 por ciento de la votación válida.

Los bateados

México Libre

El ex Presidente Felipe Calderón y Margarita Zavala se quedaron sin partido. En una votación cerrada, de 4 contra 3, el Tribunal Electoral confirmó la negativa de registro a México Libre.

Los magistrados advirtieron que la organización incumplió con los principios constitucionales de transparencia, rendición de cuentas y pulcritud en sus ingresos y gastos, a pesar de la solicitud reiterada de la autoridad para que lo hiciera.

El magistrado ponente José Luis Vargas, apoyado por Felipe Fuentes, Mónica Soto y Felipe de la Mata, expuso que la agrupación tuvo 50 aportaciones en efectivo no identificadas en el periodo entre agosto de 2019 y febrero de 2020, por un monto total no acreditado de un millón 61 mil pesos.

Tras el fallo, Zavala acusó que la decisión del TEPJF era inconstitucional, injusta e incongruente.

Súmate a Nosotros

El Tribunal Electoral rechazó que la organización Súmate a Nosotros, ligada al ex panista Manuel Espino, se convierta en partido.

Antes, el INE también ya le había negado el registro.