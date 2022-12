Nuevo intercambio en Rieleros

Si bien no hubo regalo de Navidad para toda la afición de los Rieleros, sí hubo regalo de Año Nuevo gracias al trabajo de la directiva que no para de formar una plantilla competitiva de cara a la temporada 2023, que está a unos meses de iniciar. La pretemporada está a solo un par de meses y por ello la directiva decidió hacer otro movimiento antes de que terminara el año.

A través de sus redes sociales, los Rieleros anunciaron la llegada del veterano Agustín Murillo que, con 40 años, cuenta con una amplia experiencia en el béisbol mexicano pasando por equipos como Toros de Tijuana, Sultanes de Monterrey y Bravos de León, siendo sus últimas experiencias además de los Charros de Jalisco en la Liga del Pacifico. Murillo juega como tercera base y tiene una capacidad importante a la defensiva, además de ser un bate confiable a la ofensiva consiguiendo imparables y producidas constantemente. Llega con el reto de aportar toda la experiencia para la sangre joven del Riel y ser de los líderes del vestidor.

Por su parte, Marc Flores se quita ahora definitivamente el uniforme de Aguascalientes luego de ser prestado a Durango la temporada pasada para llegar a los Toros. Flores estuvo varias temporadas con el Riel convirtiéndose en uno de los consentidos de la afición y en uno de los bates más productivos, pero fue de más a menos hasta perder un lugar en el line up por lo que la directiva decidió hacer este cambio.

Con este movimiento, se cerrará el año para los Rieleros que desde ya trabajan en la planeación rumbo a la pretemporada definiendo las fechas en las que reportarán tanto los jóvenes a prueba como el primer equipo con el reto de volver a los playoffs en 2023 para pelear por un título.