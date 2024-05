El Centro Comercial Agropecuario sigue lidiando con graves problemas de acumulación de basura, a pesar de los esfuerzos de la administración para mantener el espacio limpio y brindar a su clientela condiciones dignas para la realización de sus compras. Su presidente, Gerardo Palomino Macías, denunció que varios establecimientos ajenos al condominio siguen depositando sus desechos de manera irregular, saturando los contenedores y convirtiendo el mercado en un vertedero.

Palomino Macías señaló que la administración ha invertido en nuevos equipos de limpieza, incluyendo un camión recolector y una barredora, similares a los utilizados por el municipio. «Ya tenemos el camión aquí y estamos por estrenar la barredora. Estamos haciendo todo lo posible para mantener el mercado limpio», afirmó.

Sin embargo, el problema persiste debido a que hay comerciantes y visitantes que depositan sus desechos sin autorización, a menudo trayendo basura de sus propios negocios fuera del mercado. Explicó que la administración del mercado ha detectado que algunos negocios, incluyendo fruterías, trasladan su basura al centro comercial en lugar de gestionarla adecuadamente. Este comportamiento no sólo ensucia el mercado, sino que también impone costos adicionales a la administración, que ya paga por la recolección de basura.

«Recientemente, el municipio clausuró un negocio porque el dueño admitió que traía su basura de otra parte y la dejaba aquí. Este tipo de prácticas son inaceptables y contribuyen a la crisis de limpieza que enfrentamos», añadió.

Palomino Macías también resaltó que el 70% de los locales en el mercado son rentados por comerciantes de otros estados, quienes no siempre comparten el compromiso de mantener el espacio limpio. «Es muy difícil mantener el orden cuando muchos no respetan las normas de limpieza y traen culturas diferentes en cuanto a la gestión de residuos», explicó.

La administración del Centro Comercial Agropecuario hace un llamado a todos los usuarios y comerciantes para que cooperen en mantener el mercado limpio y en buen estado, recordando que un entorno limpio beneficia a todos y mejora la experiencia de compra para los clientes.