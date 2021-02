José Díaz Briseño Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.-Para Roberta Jacobson, coordinadora para la frontera del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, la nueva política migratoria del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abre un nuevo camino para las personas que buscan asilo.

Además, dijo, quita un blanco a los criminales.

“Nos hemos comprometido con las intenciones del Presidente Biden de terminar la inscripción al programa MPP (Quédate en México) y preparar una nueva manera, un nuevo camino para personas que quieren pedir asilo en Estados Unidos y no esperar por meses, hasta años, en esa situación en México”, externa en entrevista la ex Embajadora en México.

Con la frontera México-EU cerrada a los viajes no esenciales, debido a la pandemia de coronavirus, el procesamiento de migrantes originalmente inscritos a “Quédate en México” inició el viernes en la garita de San Diego-Tijuana, pero se extenderá a El Paso-Juárez y Brownsville-Matamoros.

Coordinado por agencias de Naciones Unidas, los migrantes deberán registrarse en una página de internet o vía telefónica, antes de poder acudir a la garita a solicitar su ingreso para procesamiento en territorio estadounidense, además de presentar previamente una prueba negativa de coronavirus.

“Queremos subrayar que sabemos que hay gente afuera del puerto de entrada, esperando por la oportunidad de presentar una solicitud por asilo, pero solamente las personas que están en el programa MPP, que han sido seleccionadas, se les va a poder procesar”, aclara Jacobson.

“Es importante decir que no es necesario llegar a la frontera, porque se puede checar su caso de manera virtual. Realmente eso es muy peligroso durante una pandemia y se vuelve también un blanco para criminales”, dice Jacobson, al tiempo de reiterar que la frontera no está abierta a otros migrantes.

El viernes inició el programa con 25 migrantes que hicieron solicitud de asilo para entrar a territorio estadounidense.

“Para nosotros fue un día muy importante”, cuenta Jacobson.

De acuerdo con el centro TRAC de la Universidad de Syracuse, que recopila información de inmigración de las agencias estadounidenses, el total exacto de solicitantes de asilo que fueron devueltos a territorio mexicano bajo el programa “Quédate en México”, del ex Presidente Donald Trump, fue de 71 mil 36.

Sin que alguien conozca exactamente los 25 mil que aún tienen casos activos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el 12 de febrero pasado que el total de migrantes aún presentes en el lado mexicano de la frontera, esperando su cita de asilo en EU, era de alrededor de 6 mil.

“Tenemos en México alrededor de 6 mil migrantes esperando que les resuelvan sobre sus asuntos y sí sería muy conveniente que se cumpla con este (nuevo) acuerdo y que esperaran en territorio estadounidense”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina de ese día.

Jacobson asegura que mantienen colaboración estrecha con el Gobierno de López Obrador, particularmente para el buen procesamiento de los migrantes antes de que ingresen por las garitas.

