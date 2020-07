Nunca en la historia de las cinco ligas más importantes de Europa un equipo había conseguido el campeonato por nueve temporadas consecutivas, el primero en lograrlo es la Juventus que por fin logró asegurar el título de la Serie A tras un regreso regular tras el parón por la pandemia. Equipos como Atalanta, Lazio e Inter de Milán fallaron en los momentos decisivos dejando que nuevamente la Juve alzara el título por novena ocasión consecutiva. La celebración llegó gracias a la victoria que consiguieron sobre la Sampdoria que le puso complicada la tarea al cuadro de Sarri que por momentos tuvo suerte de campeón.

La primera parte fue realmente pareja al fiel estilo italiano, con muchas entradas fuertes, pocas llegadas y una gran disputa por el balón. Incluso las más claras fueron de la Sampdoria comandados por el uruguayo Gastón Ramírez que estuvo haciendo daño en la zaga blanquinegra, sin embargo, fueron los locales los que abrieron la pizarra con una jugada de pizarrón. Un tiro libre a las afueras del área por zona derecha terminó en una jugada preparada en donde Pjanic tocó sutilmente hacia Cristiano Ronaldo que aprovechó bloqueos de los demás jugadores para quedar solo y de primera intención sacar un bombazo esquinado que abrió la pizarra al 52 del primer tiempo por los minutos añadidos.

Para el complemento por lo menos en dos ocasiones la Sampdoria pudo haber empatado, pero los remates se fueron apenas por fuera del arco. Al 67 el título se decidió cuando un contragolpe iniciado por Higuaín cayó en los pies de Cristiano que sacó potente disparo, el arquero rechazó hacia el centro hacia la llegada de Bernardeschi que empujó la esférica aumentando la ventaja de la Juve. Todavía al 77 Thorsby fue expulsado luego de un penal sobre Alex Sandro, Cristiano Ronaldo cobró potente hacia arriba estrellando su disparo en el travesaño perdiendo la oportunidad de aumentar su cuota goleadora.

No dio tiempo para más y la Juve ganó 2-0 llegando a 83 unidades coronándose campeón una vez más al tener siete de ventaja sobre el Inter de Milán y faltando solo seis puntos por disputar. A pesar de los altibajos la Vecchia Signora ganó los encuentros claves para seguir con su imperio en el futbol italiano que parece no tener final por la enorme diferencia que hay con respecto a los demás equipos, este campeonato es el 36 en su historia mismo que no sueltan desde la temporada 2011-2012. Han pasado nombres como Carlos Tevez, Arturo Vidal, Paul Pogba y ahora Cristiano Ronaldo, todos con el logro de llevarse la liga.

Ahora el equipo se centrará en terminar lo mejor posible la competencia para luego concentrarse de lleno en la Champions League en donde tendrán que medirse al Lyon en el encuentro de vuelta de los octavos de final, el partido de ida lo ganaron los franceses por la mínima diferencia.

¡Participa con tu opinión!