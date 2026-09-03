El sistema educativo de Aguascalientes inició el ciclo escolar 2026-2027 con tres nuevos planteles y una agenda de expansión que contempla la construcción de siete bachilleratos, una secundaria y una universidad, informó el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso.

Entre los proyectos destaca la nueva Universidad Tecnológica que se construirá en Cosío, con una oferta académica enfocada en computación y tecnologías de la información, áreas vinculadas con la demanda del sector productivo. El Instituto de Infraestructura Educativa iniciará los trabajos durante este año y se prevé que la primera piedra sea colocada próximamente.

La ampliación de la infraestructura ocurre mientras la entidad busca aumentar la cobertura educativa en distintos niveles, particularmente en los de educación media superior y superior, mediante la creación de espacios que acerquen estos servicios a colonias y comunidades.