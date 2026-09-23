El 92.5% de los delitos cometidos en Aguascalientes no llega a denunciarse, mientras que apenas el 50.4% de la población adulta manifiesta sentirse segura en la entidad, de acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que coloca a la seguridad y el acceso a la justicia entre los indicadores que inciden en el desempeño estatal.

La cifra negra constituye uno de los principales datos del apartado de Derecho, junto con una tasa de 5.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, 2.3 robos de vehículos por cada mil unidades registradas y una incidencia delictiva de 25.4 delitos por cada mil habitantes. El reporte también registra 1.9 agresiones a periodistas por cada millón de habitantes y una disponibilidad de cuatro notarios por cada 100 mil habitantes.

En los indicadores sociales, el Estado presenta una esperanza de vida de 77 años y una mortalidad infantil de 9.3 defunciones por cada mil nacidos vivos. La cobertura educativa en secundaria alcanza el 90.6%, mientras que el 53% de la población ocupada tiene acceso a instituciones de salud.

El diagnóstico sobre servicios médicos reporta 0.7 camas hospitalarias y 3.6 integrantes del personal médico y de enfermería en contacto con pacientes por cada mil habitantes, además de 1.5 médicos especialistas.