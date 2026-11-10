La regulación de las actividades de los agentes inmobiliarios tendrá nuevas disposiciones en materia de acreditación, capacitación, cumplimiento fiscal y sanciones, luego de la publicación del Decreto Número 636 en el Periódico Oficial del Estado.

La reforma a la Ley que Regula las Actividades de los Agentes Inmobiliarios establece nuevos requisitos para obtener la acreditación expedida por la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, entre ellos presentar una opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales y una constancia de capacitación. En el caso de las personas físicas, deberán acreditar su participación en un programa de capacitación, además de presentar la documentación fiscal requerida. Para las personas morales, se incorpora la obligación de exhibir la escritura o acta constitutiva en la que se ratifique al administrador único, gerente único o consejo de administración, así como acreditar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y presentar la constancia de capacitación.

La reforma incorpora el artículo 26 Bis, que establece que la capacitación podrá impartirse mediante cursos, diplomados o talleres avalados por la Secretaría y desarrollados por instituciones educativas públicas o privadas. Asimismo, modifica la integración del Consejo correspondiente, que contará con cuatro representantes de asociaciones u organizaciones inmobiliarias, a renovarse cada dos años.

En materia de sanciones, se contemplan multas de 10 a 100 veces el valor diario de la UMA y la cancelación de la acreditación en caso de reincidencia. También podrá cancelarse el código QR de la credencial y suspenderse el registro del agente en el sistema de la Secretaría hasta por un año. Las infracciones quedarán asentadas en los expedientes de los agentes inmobiliarios y serán consideradas para determinar las sanciones aplicables.