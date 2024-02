Ricardo Orozco Castellanos

Desde que Franz Kafka (1883-1924), uno de los escritores clave del siglo XX, produjo ese texto alucinante y estremecedor que es la Carta al padre, la literatura contemporánea no ha cesado de abundar sobre el tema de las relaciones paternofiliales, en cualquier género, ya sea novela, cuento, dramaturgia, poesía.

En años recientes, dos novelistas latinoamericanos, que se cuentan entre los mejores de las generaciones sucesoras del “boom”, han abordado con distintas perspectivas, pero con parejo acierto esta temática. Me refiero al mexicano Juan Villoro (Ciudad de México, 1956) y al colombiano Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973). Ambos son autores de trayectoria consolidada en sus propios países; ambos han recibido el reconocimiento internacional con premios y traducciones a muchas lenguas; ambos viajan por el mundo presentándose en prestigiosas ferias del libro u ofreciendo conferencias en grandes universidades. Villoro es miembro de El Colegio Nacional, máximo órgano cultural de nuestro país; Vásquez recibió en 2018 la Orden de Caballero de las Artes y las Letras de la república francesa.

Juan Gabriel Vásquez publicó en 2021 una novela terminada apenas meses atrás, en los momentos críticos de la pandemia; se titula Volver la vista atrás, en clara alusión al poema de Antonio Machado. Se trata de una torrencial obra de factura literaria ejemplar, concebida a la manera de una película a la vez íntima y épica. Al leerla recordé de modo inevitable las formidables películas del cineasta polaco Andrzej Wajda (1926-2016), particularmente El hombre de mármol (1976), gran mural del desencanto sobre el socialismo prosoviético europeo. Luego, releyendo la novela más reciente de Villoro, La tierra de la gran promesa (2021), advertí que la obra se llama así porque así se llamó un filme sobresaliente de Wajda (estrenado en 1975) que se estaba proyectando en la Cineteca Nacional de México en 1982, justo el día en que el edificio de la Avenida Churubusco ardió en llamas. Los protagonistas de ambas novelas son cineastas, ambos han estado en Barcelona en actividades relacionadas con su profesión; las dos novelas cuentan desgarradoras historias personales en medio de circunstancias terribles, en un mundo sacudido por los sismos históricos del siglo XX. En ambos casos se trata de obras de ficción, aunque sobre todo en la novela de Vásquez la ficción se ajusta muy cercanamente a los hechos que el protagonista reveló al autor durante largas sesiones entre 2013 y 2020. A pesar de su pasado clandestino en la guerrilla, el cineasta colombiano Sergio Cabrera aparece curiosamente sin camuflaje alguno en la novela, al igual que sus parientes cercanos, especialmente sus padres y su hermana menor. Con su notable habilidad narrativa Vásquez nos lleva de Colombia a China, de España a República Dominicana, en un arco temporal que va de los albores de la Guerra Civil Española (1936), pasando por la China de Mao Tse-Tung durante la cruenta “revolución cultural” (entre 1965 y 1974), hasta el año 2016 en que se narra la presentación de una retrospectiva fílmica de Cabrera en Barcelona, inaugurada un par de días después de que el padre del cineasta hubiera muerto en Bogotá, a los 92 años, sin que el hijo pudiera (más adelante nos daremos cuenta de que hubiera podido pero no quiso) asistir a los funerales.

Hay veces en que se dice que la Historia (así, con mayúscula) aparece en las novelas como “telón de fondo”, una especie de decorado cinematográfico que de algún modo sólo sirve para ambientar, para dar colores realistas a la narración. En este caso, Vásquez va mucho más allá: lo que aquí se cuenta es simultáneamente una historia, la de sus personajes, que realmente han vivido inmersos en la Historia del siglo XX: la Guerra Civil en España; el “gran salto adelante” y la “revolución cultural” de la China comunista; los durísimos años de las guerrillas colombianas (las más longevas del continente). Aquí, la Historia naturalmente no es un decorado, es el hábitat de sus personajes; sus cicatrices no son producto del maquillaje, son las mismas que tienen los pueblos arrasados por el vendaval histórico durante siete décadas. El mérito del novelista colombiano es enorme: por un lado, logra sacudirse el polvo de oro del “realismo mágico”, herencia de su padre literario y paisano García Márquez, pero sin renunciar a verbalizar los temas más dramáticos del devenir latinoamericano; por otra parte, el autor se monta en el estilo narrativo más productivo de la llamada “novela total”, al modo de un Fuentes o un Vargas Llosa, un Carpentier o un Roa Bastos (su libro recuerda desde luego obras tan canónicas como La guerra del fin del mundo, La fiesta del Chivo, Yo el supremo, El siglo de las luces, Terra nostra. Lograr que los lectores se interesen desde la primera página hasta la última (en este caso la 475), que la atención se mantenga en vilo, que el desenlace se demore sin menoscabo de la tensión dramática del hilo narrativo, es, como digo, un mérito importante, sobre todo si se piensa que hoy en día se prefiere lo breve, lo vago, lo impreciso, lo deslumbrante sin justificación, la levedad insoportablemente pesada, la impostación guiñolesca, la superficialidad arrogante. Un narrador que no se deja vencer por las tentaciones del mercado y que permanece fiel a su voz discreta, elegante, original: todo eso puede apreciarse en esta obra.

Volvamos al principio: ¿cómo es que los dos autores coinciden en formular nuevas “cartas al padre”? Villoro ha señalado que su obra más reciente La figura del mundo (2023) no es novela, pero tampoco la biografía de su padre, el filósofo y activista político Luis Villoro (1922-2014), nacido en Barcelona, exiliado en México y enterrado en Oventic, Chiapas, en territorio zapatista. Si no es una biografía ni una novela, ¿cabe leerla como una carta al padre? Creo que sí, con las debidas licencias. Porque si uno lee con cuidado el texto precursor de Kafka, de inmediato se da cuenta de que no es, propiamente dicho, una carta: es un discurso literario que asume convencionalmente la forma de una carta, a sabiendas de que su destinatario declarado probablemente no la lea y de que a sus destinatarios reales (innumerables y anónimos lectores) no les importará si es o no una carta, sino lo que en dicho texto se expresa. El libro de Villoro fue escrito con posterioridad a la muerte de su padre. El autor señala que no quiso escribirlo mientras su protagonista aún vivía, porque no deseaba se considerase una especie de “ajuste de cuentas” familiar. Sin embargo, en buena medida lo es: hay un trasfondo dramático y un perfil psicológico en el retrato que Juan hace de su padre que, si bien no cae en el reclamo fácil ni en la autocomplacencia melodramática, sí nos muestra poliédricamente al personaje, aun con sus facetas menos amables, sin menoscabo de la compasión y el amor por la persona real que lo inspiró.

Abrir el corazón y exponerlo, venciendo pudores, es una de las formas privilegiadas de la búsqueda literaria de la verdad: se escribe ciertamente para ajustar cuentas: con el pasado, con uno mismo, con los padres, ya se trate de las personas que nos engendraron o de esos omnímodos padres literarios que a menudo nos agobian con su peso. Así lo hace Villoro en esta obra plenamente madura. Así lo hace Vásquez, asumiendo como propia la biografía de Sergio Cabrera, con especial énfasis en las complejas y contradictorias relaciones con el padre. Hay, hacia el final de Volver la vista atrás, una escena que condensa el tono de esta “carta al padre” y que vale como botón de muestra de los muchos aciertos narrativos de su autor: se trata del momento en que el joven Sergio Cabrera, a la sazón de veinticuatro años, se opone por primera vez a los designios de su padre y le anuncia que irá a Londres a estudiar cinematografía para convertirse en lo que más desea, cineasta profesional. El padre reacciona airadamente, se siente traicionado, cree que todo lo que ha hecho a lo largo de una vida para que su hijo sea un revolucionario auténtico (incluidas sus dos estancias en China y su paso por la guerrilla colombiana) se cae a pedazos; el hijo lo enfrenta con valentía, ahora que puede tomar una decisión propia. Su despedida es fría, distante, en el aeropuerto de Pekín. La despedida final será también fría y distante, tanto que el hijo no se mueve de Barcelona mientras el padre es inhumado en Bogotá.

Para finalizar, traigo a colación una prueba fehaciente de que a la realidad le complacen las simetrías: la vida se empeña en imitar al arte, como afirmaba Oscar Wilde; dicha prueba nos ha llegado en forma de noticia periodística hace poco más de un año: el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha nombrado a Sergio Cabrera Cárdenas, cineasta (y personaje de novela), embajador de su país ante la República Popular de China. Una vuelta de tuerca más entre la ficción y la realidad, un epílogo que Vásquez no pudo incluir en su novela. Pero la Historia (otra vez con mayúscula) sí lo hizo.