Pocas ciudades en el mundo atraen a tantos turistas como Nueva York. Durante 2025 recibió alrededor de 65 millones de visitantes, de los cuales 12.5 millones procedían del extranjero. Estas cifras confirman su enorme atractivo, particularmente entre los estadounidenses. Su relevancia internacional también queda reflejada en el Índice de los 100 Destinos Urbanos más Importantes de 2025, elaborado por Euromonitor International, en el que Nueva York ocupa el sexto lugar.

¿Qué hace tan atractiva a Nueva York?

La respuesta se encuentra en la extraordinaria diversidad de su oferta cultural, gastronómica, comercial, deportiva y hotelera, así como en la infraestructura que facilita el acceso a sus numerosos atractivos. Además, Nueva York ofrece un paisaje arquitectónico difícil de igualar. Sus rascacielos, de estilos y épocas muy diversos, conforman uno de los perfiles urbanos más reconocibles del mundo. A ello se suma su condición de gran centro financiero internacional, sede de importantes corporaciones y uno de los principales centros del comercio de joyas, lo que también atrae a numerosos visitantes por motivos de negocios. Sin embargo, uno de los mayores atractivos de Nueva York reside en su inagotable actividad cultural.

La música: grandes orquestas y escenarios excepcionales

Un ejemplo de esta riqueza cultural lo ofreció la primera mitad de octubre de 2026, cuando la Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de Kirill Petrenko, presentó una serie de cuatro conciertos en el célebre Carnegie Hall, una de las salas de conciertos más prestigiosas del planeta. La Filarmónica de Berlín está considerada entre las mejores orquestas del mundo y escucharla fuera de su sede constituye una oportunidad poco frecuente. Uno de los programas destacaba la participación del pianista islandés Víkingur Ólafsson como solista en el Concierto núm. 1 para piano y orquesta, de Johannes Brahms, seguido del poema sinfónico Así habló Zaratustra, de Richard Strauss.

Los museos: Pollock y Krasner, dos artistas que se influyeron mutuamente

La oferta de museos en Nueva York es igualmente excepcional. Una muestra de ello es la exposición Krasner and Pollock: Past Continuous, en el Metropolitan Museum of Art, dedicada a la obra de los esposos Jackson Pollock y Lee Krasner, dos figuras fundamentales del expresionismo abstracto estadounidense. Pollock revolucionó la pintura del siglo XX mediante su célebre procedimiento de goteo y salpicado de pintura sobre el lienzo, conocido como dripping. Resulta particularmente interesante la influencia que ejercieron sobre Pollock los muralistas mexicanos, especialmente José Clemente Orozco, quienes contribuyeron a su formación artística.

Krasner, por su parte, poseía una sólida preparación académica y desarrolló una obra de gran originalidad. Uno de los grandes méritos de esta exposición consiste precisamente en presentar a Pollock y Krasner como dos artistas cuyas trayectorias se entrelazaron sin disminuir los méritos de ambos. También es una oportunidad para reconocer con mayor justicia el talento y la originalidad de Lee Krasner.

Una ciudad para todos los gustos

Los ejemplos anteriores representan apenas una pequeña muestra de lo que Nueva York puede ofrecer a sus visitantes. A ellos habría que añadir sus innumerables galerías de arte, teatros, musicales de Broadway, monumentos, parques, edificios históricos y espacios públicos.

Cuando el tiempo y el presupuesto lo permitan, vale la pena considerar un viaje a esta ciudad, pero solo para aquellos que no les hayan cancelado su visa estadounidense. Porque más allá de sus rascacielos y sus lugares emblemáticos, el verdadero atractivo de Nueva York estriba en que siempre hay algo nuevo por descubrir.

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