El transporte público de Aguascalientes incorporó 100 nuevos autobuses que serán destinados principalmente a las rutas 50, 11, 18 y 45, mientras que una segunda etapa contempla la llegada de 48 unidades eléctricas.

Ricardo Serrano, director de la Agencia de Movilidad del Estado, informó que la nueva flota está integrada por 70 autobuses híbridos de 12 metros, con capacidad para 87 pasajeros, y 30 unidades de 10.5 metros que utilizan gas natural y pueden transportar a 60 personas.

Los vehículos cuentan con GPS, cámaras de videovigilancia, validadores de tarjetas, barras para contabilizar pasajeros, consolas para operadores e internet gratuito. Las 100 unidades serán operadas directamente por la Agencia de Movilidad.

La ruta 50 concentrará parte de la nueva flota con la intención de reducir los tiempos de espera, mientras que las rutas 11, 18 y 45 serán reforzadas principalmente en el oriente de la ciudad. De acuerdo con la información presentada, más de 180 mil usuarios utilizan el sistema de transporte público en la entidad.

Durante el arranque de las unidades, encabezado por la gobernadora Tere Jiménez, también se anunció una segunda etapa con 40 autobuses eléctricos de 12 metros, con capacidad aproximada para 80 pasajeros, y ocho articulados de 18 metros, conocidos como “orugas”, para 120 pasajeros.

El proyecto incluye además la instalación de más de 100 paraderos y la habilitación de un carril exclusivo para autobuses en el Tercer Anillo.