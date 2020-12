Ante la aparición de la nueva cepa del COVID-19 en Inglaterra, hoy más que nunca es importante que la población en general extreme todos los cuidados para evitar su fácil transmisión de persona a persona, así lo estableció el ex presidente del Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes y médico infectólogo, Francisco Márquez Díaz.

Detalló que estos cambios en el virus son una condición conocida que lamentablemente se está detectando en Inglaterra a través de una cepa más virulenta con una capacidad mayor de transmisión de persona a persona. “Esto quiere decir que debemos extremar las medidas de protección porque obviamente el hecho de que incremente la facilidad de transmisión, es que si tenemos algún descuido en el uso de cubrebocas, en romper la distancia o el congregarnos, pues vamos a ser más fácil presa de la COVID”.

VA DE NUEVO. Ante este nuevo escenario, dijo que es una invitación a estar preparados porque así como sucedió con el inicio de la pandemia en Wuhan, China, existe la posibilidad de que este virus pueda migrar y propagarse y por ello varios países han cerrado de momento la comunicación con Inglaterra, en un intento por limitar esta propagación hasta no tener más información de sus características.

Subrayó que ante el hallazgo de esta nueva cepa se espera poder contenerla y no tener dicho comportamiento en México y en Aguascalientes, aunque ante lo ya vivido con el SARS-CoV-2 desde Wuhan, China, “sabemos que esto puede tardar meses para que el comportamiento de la pandemia pudiera cambiar. Ojalá esto no suceda y mantengamos todas las medidas recomendadas para evitar más contagios”.

“Una forma de contribuir es no reunirnos para evitar la propagación (…) Si bien ya la población ha estado saliendo a centros comerciales, les pedimos por favor que se abstengan de hacer reuniones…”