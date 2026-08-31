El municipio de Aguascalientes inició la construcción de una cancha de futbol profesional con pasto sintético en el parque Luis Donaldo Colosio, ubicado en el fraccionamiento José López Portillo, como parte de las obras anunciadas durante la gira del segundo informe de actividades del alcalde Leo Montañez.

El presidente municipal señaló que la creación de espacios para la práctica deportiva y la recreación responde a las solicitudes de la ciudadanía y busca fortalecer la convivencia comunitaria, además de ofrecer alternativas de actividad física para niñas, niños, jóvenes y familias.

El secretario de Obras Públicas, Miguel Ángel Huizar Botello, informó que la nueva instalación tendrá características similares a las de las canchas ubicadas en el parque de la colonia Insurgentes y en Santa Anita. Explicó que el pasto sintético contará con un espesor diseñado para reducir el riesgo de lesiones durante la práctica deportiva.

El proyecto también contempla trabajos para mejorar el sistema de alumbrado, con el propósito de ofrecer mejores condiciones de visibilidad durante la noche y ampliar las posibilidades de uso del espacio.

Durante el arranque de la obra se realizó un torneo deportivo que incluyó exhibiciones de taekwondo, taichí, boxeo, baloncesto y ajedrez, entre otras disciplinas. El secretario de Desarrollo Social, Christian Gutiérrez Márquez, indicó que estas actividades permiten impulsar la participación y detectar talentos deportivos.

La nueva cancha formará parte de la infraestructura recreativa del parque Luis Donaldo Colosio y se integrará a los espacios deportivos que el municipio ha construido o rehabilitado en distintos puntos de la capital.