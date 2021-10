Concentra Aguascalientes los niveles más altos de hospitalización por COVID-19 a nivel nacional, con el primer y segundo lugar en demanda hospitalaria en camas con ventilador y atención general, respectivamente. Lo anterior, de acuerdo con los datos más actualizados de la Red IRAG de la Secretaría de Salud Federal.

A pesar de que la ocupación en los hospitales encargados de la atención a la pandemia muestra una ligera disminución, a nivel nacional, Aguascalientes mantiene un promedio del 50% en camas con ventilador, ocupando la primera plaza. Actualmente, es el Centenario Hospital Miguel Hidalgo el que concentra la lista, con el 74% de saturación, seguido del ISSSTE, con el 67%, así como del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, con el 55%, con el 33% se encuentra el Hospital General de Rincón de Romos. Por su parte, la ocupación en camas con ventilador se encuentra al 44.45% en la entidad, siendo la segunda más alta del país, solamente por detrás del estado de Puebla, que reporta una ocupación del 44.45%. De manera desglosada, es el Hospital General de Pabellón de Arteaga el que encabeza la lista, con el 100% de atención, seguido del Hospital Miguel Hidalgo, con el 60%; de la misma manera, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del IMSS se encuentra al 51%, mientras que el Hospital General de Calvillo reporta una demanda del 50% y, finalmente, el Hospital Tercer Milenio, con el 11% de su capacidad. En cuanto a la demanda en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), Aguascalientes se encuentra en sexto lugar a nivel nacional, con un promedio de 58.92%. El HGZ No. 1 del IMSS reporta una demanda del 100% de su capacidad, seguido del Hospital Miguel Hidalgo y del ISSSTE, con el 73 y 50%, respectivamente.