Óscar Malo Flores

(Segunda parte)

De tal manera que, narra don Humberto Martínez de León:

“Sentí una profunda emoción, era extraordinario lo que ocurría, me di cuenta que lo mismo lo vivían los demás de tal manera que el Presidente mandó llamar al Profesor Óscar Malo Flores, autor del Himno, para Felicitarlo y solicitarle que lo volviera a interpretar nuevamente”.

“Así pues, el día que se cantó por primera vez, no fue una, sino dos veces que tuvimos el gusto de escucharlo”.

Con cuarenta y cinco años de proyección puedo afirmar que muchas generaciones no sólo lo han entonado, sino vivido y, emocionados, han expresado su beneplácito al sentirse orgullosos de pertenecer a «su Universidad», la Autónoma de Aguascalientes, cuando han descubierto que en pocas líneas se sintetiza la misión, visión y filosofía que alimenta su espíritu.

En Nuestro Himno Universitario conjugué como alma y cuerpo, letra y música; dejé escapar sentimientos, imágenes e ideas, dándole un sentido humanista para, con ello, dar el gran salto de lo particular al sentimiento general, el sentimiento de las colectividades como un símbolo auténtico de nuestra Alma Mater.

Nuestros estudiantes actuales deben comprender y valorar la importancia que ha significado para Aguascalientes la Universidad. Sin ella, la emigración de aquéllos que decidían obtener un título profesional era necesaria, sacrificando su entorno social y familiar, ya que buscaban algún espacio,sobre todo, en la Universidad Nacional Autónoma de México o bien en el Politécnico Nacional.

Con el Himno Universitario se completó el círculo de emblemas universitarios, ya que cuando escribí esta obra musical, ya existía el logotipo que era un pequeño elefante formado por las iniciales UAA, los colores violeta y oro y, por supuesto, el lema, que surgió en 1974 con la propuesta del recordado Doctory amigo Desiderio Macías Silva.

Logo y colores con el tiempo se han modificado; no así el lema y el himno, que han permanecido desde su creación. Puedo asegurar que nuestros símbolos universitarios, por cuarenta y cinco años han despertado en nuestros alumnos egresados, el sentido de pertenencia a la Universidad Autónoma de Aguascalientes

Agradezco a cada uno de los rectores que han sido pregoneros en la interpretación del Himno Universitario por cuarenta y cinco años:

Contador Público Humberto Martínez de León +

Doctor Alfonso Pérez Romo

Doctor José Manuel Ramírez lsunza

Ingeniero Gonzalo González Hernández

Licenciado Efrén González Cuéllar +

Licenciado Felipe Martínez Rizo

Doctor Antonio Ávila Storer

Maestro Rafael Urzúa Macías

Maestro Mario Andrade Cervantes

Doctor Francisco Javier Avelar González

Algunos testimonios sobre el Himno Universitario:

El licenciado Felipe Martínez Rizo, rector de la Universidad (1996 – 1998), dijo en su discurso oficial con motivo de la primera titulación conjunta de egresa­ dos de las distintas carreras:

“Me impresiona el contraste entre la letra de los himnos, el mensaje bélico del Himno Nacional, tiernamente anacrónico, que afortunadamente nuestros niños no comprenden, frente a los valores e ideales mucho más actuales del Himno Universitario. (…) La misión de la universidad, tal como lo definen desde su nacimiento, sus documentos fundacionales, no es otra cosa que la de contribuir a transformar nuestra sociedad haciéndola no sólo más productiva y rica sino también más libre, más justa, más culta y más humana”.

El rector, Doctor Antonio ÁvilaStorer escribió lo siguiente:

“Es un símbolo de consenso y unidad, simboliza nuestra misión, ejemplifica el esfuerzo que muchas generaciones de profesores, alumnos y administrativos hemos realizado para contribuir a la Universidad que tenemos. Nuestro Himno nos recuerda las tareas que debemos cumplir a favor de la educación y de la juventud de Aguascalientes. Nuestro Himno debe seguir siendo el aliento y guía para nosotros los universitarios, el símbolo que prevalece y debe prevalecer en nuestra convivencia; el impulso que lance hasta adelante en la búsqueda de la excelencia”.

El Rector, Maestro en Ciencias, don Rafael Urzúa signó un diploma otorgado al Profesor Óscar Malo Flores, en el que se lee:

«El Himno Universitario es uno de los símbolos más representativos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.»

Como autor de letra y música de este Símbolo Universitario y entendiendo con claridad que: “el hombre pasa y la obra permanece”; el 1 de diciembre de 2006 se hizo públicamente el Convenio de Cesión de Derechos del Himno a favor de la Comunidad de Nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes.

¡Participa con tu opinión!