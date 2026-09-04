CDMX.- El ciclo Nuestras Latitudes llevará al INBAL tres obras creadas en Querétaro, Yucatán y Durango, que abordan el deseo, la violencia, la memoria, la familia y la ausencia. Las funciones se realizarán del 4 al 20 de septiembre en espacios de la Ciudad de México.

Bovary, de la compañía queretana Catamita, abrirá el programa del 4 al 6 de septiembre. Inspirada en Madame Bovary, muestra la frustración de Emma frente a una vida matrimonial y provinciana distante de sus expectativas.

En Casa, producción de agrupaciones yucatecas, se presentará del 11 al 13 de septiembre. La historia reúne a mujeres de seis generaciones en una vivienda donde el teatro permite enfrentar amenazas familiares.

El ciclo cerrará el 19 y 20 de septiembre con ¿Puede un fantasma tener mi voz?, montaje duranguense sobre una actriz que intenta reencontrarse con la memoria de su padre asesinado y reconstruir su identidad mediante el teatro.