En el proyecto de presupuesto federal para el año 2024, Aguascalientes no ha sido considerado para la asignación de recursos destinados a nuevos proyectos de infraestructura pública. Así lo señaló Arentsen Dávila Ramírez, presidente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Expresó su preocupación al constatar que, por otro año consecutivo, la entidad no recibe el apoyo esperado por parte del Gobierno de México, lo que lleva a los empresarios del sector a buscar alternativas. Dávila Ramírez subrayó que, de momento, no se vislumbran esperanzas de asignaciones extraordinarias de recursos federales. Esta situación podría cambiar sólo con la conclusión del mandato de la actual administración federal.

A pesar de los desafíos, señaló que existen oportunidades de negocio en el ámbito privado y en proyectos financiados con partidas estatales y municipales. Estas áreas han sido esenciales para que el sector de la construcción continúe operando. Los constructores locales han hallado oportunidades en obras básicas de infraestructura pública como pavimentación, sistemas de agua potable, drenajes e infraestructura educativa.

El presidente de la cámara también adelantó que están en proceso de establecer una alianza estratégica con el Gobierno del Estado. El objetivo es asegurar que las inversiones destinadas a las instalaciones de empresas e industrias en Aguascalientes involucren a los constructores locales en los proyectos.

Dávila Ramírez enfatizó que a medida que se atraiga más inversión privada, se generarán condiciones propicias para que los constructores ofrezcan propuestas a las empresas recién establecidas, incentivando así el dinamismo del sector. Finalizó mencionando que será la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología quien promueva la conexión entre las constructoras y las compañías que elijan invertir en la región.