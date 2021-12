Jesús Eduardo Martín Jáuregui

“Inocente palomita, que te has dejado engañar…”

(CAVE CANEM.- Antenoche tres monitos montados en sendas bicicletas gordas y pedorras, subieron a la Plaza de Armas para ver, supongo, de cerca los adornos navideños, poniendo en riesgo a familias, especialmente los niños y los ancianos, que ocupaban la mayor parte de la explanada. Nula vigilancia, nula seguridad. ¿Hasta cuándo pondrá la Dirección de Tránsito un mínimo de orden?)

La muy mexicana tradición del Día de los Inocentes tiene un origen antiquísimo.

Origen bíblico. Evangelio según San Mateo: La visita de los magos

2:1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, 2:2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 2:3 Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. 2:4 Y convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. 2:5 Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por el profeta: 2:6 Y tú, Belén, de la tierra de Judá, No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá; Porque de ti saldrá un guiador, Que apacentará a mi pueblo Israel. 2:7 Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella; 2:8 y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño; y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 2:9 Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. 2:10 Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 2:11 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. 2:12 Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. 2:13 Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo.

Como sucede con muchas tradiciones cristianas, el hacer bromas el Día de los Inocentes, tiene como origen, una costumbre pagana. Los Saturnales, fiestas romanas se celebraban al fin y principio del año, con un sacrificio en el Templo de Saturno, en el Foro Romano, y un banquete público, seguido por el intercambio de regalos, continuo festejo, y un ambiente de carnaval en el que se producía una relajación de las normas sociales y se permitía todo tipo de conductas libertinas. El cristianismo, hizo coincidir las de la Navidad con la intención de acabar con la tradición saturnina y sus excesos. La fiesta de Saturno, además de invertir los roles sociales y permitir que el plebeyo fuera cortesano, también incluía la tradición de esconder una semilla dentro de un pan, que le concedía a quien la encontrara la calidad de rey… por un día. En España, se le conocía como el “Rey de los inocentes”, y contaba con un séquito de jóvenes que lo animaban a hacer bromas y cometer abusos, sin que hubiera riesgo de castigo. La festividad fue prohibida, pero quedó la tradición de engañar a los “inocentes” bajo el lema: “inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se puede prestar o creer o aceptar”.

En México se retomó la tradición lúdica del Día de los Inocentes y olvidando la evidente crueldad de la matanza ordenada por Herodes (que por otra parte no está documentada históricamente y sí compartida por otras tradiciones religiosas), se daba relevancia al engaño de que fue objeto Herodes, al extremo según el historiador romano Macrobio (siglo IV) que el propio hijo de Herodes fue muerto en la confusión, lo que hizo exclamar al emperador Augusto: “Vale más ser cerdo que hijo de Herodes”.

Ogaño como antaño, el pueblo bueno y sabio (lo cual está por verse) de México sigue siendo objeto de engaños, por lo que a manera de conjuro, propongo la siguiente letanía incompleta de los Santos Inocentes:

1.- Ya no habrá gasolinazos…

Inocente palomita, que te has dejado engañar…

2.- No se aumentarán los impuestos…

Inocente …etc….

3.- El avión que no tiene ni Obama se venderá, digo se rifará, digo se exhibirá, digo se conservará…

Inocente…etc….

4.- Se juzgará a los ex-presidentes, empezando con el Innombrable…

Inocente…etc….

5.- El ejército regresará a los cuarteles…

Inocente…etc….

6.- La Guardia Nacional será una guardia civil…

Inocente…etc….

7.- Desde el primer día los sicarios dejarán la violencia…

Inocente…etc….

8.- Ya acabamos con la violencia…etc…

Inocente…etc…

9.- Se término la violencia contra las mujeres y la violencia familiar…

Inocente…etc…

10.- ¡Abrazos, no balazos!…

Inocente…etc….

11.- ¡Fuchi caca!…

Inocente…etc….

12.- ¡Ya se domó la pandemia!…

Inocente…etc….

13.- México recibe con los brazos abiertos a los migrantes…

Inocente…etc….

14.- México no será tercer país seguro para migrantes…

Inocente…etc….

15.- No hay desabasto de medicinas…

Inocente…etc….

16.- Los niños con cáncer son un invento de los adversarios del gobierno…

Inocente…etc….

17.- No somos como los de antes…

Inocente…etc….

18.- Acabamos con la corrupción…

Inocente…etc….

19.- Ya se controló la inflación…

Inocente…etc….

20.- Los procesos de asignación de contratos serán transparentes…

Inocente…etc….

21.- Hemos disminuido la pobreza…

Inocente…etc….

22.- Acabamos con el guachicol…

Inocente…etc….

23.- Ya controlamos el abasto y el aumento a los precios del gas…

Inocente…etc….

24.- Ya se terminó la inseguridad…

Inocente…etc….

25.- Respetamos la libertad de expresión, no como antes…

Inocente…etc….

26.- Crearemos dos millones de empleos antes del fin de año…

Inocente…etc…

27.- La vacuna Patria estará terminada y aplicándose antes del fin de año…

Inocente…etc…

28.- Yo tengo otros datos…

Inocente…etc….

29.- ¡Vamos bien!, ¡Vamos bien!, ¡Vamos bien!, ¡Vamos bien!, ¡Vamos bien!…

Inocente….

30.- Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla…

Inocente…etc….

(LA REVOCACIÓN O LA RATIFICACIÓN.- Oído al pasar: a los beatos, se les beatifica; a los santos, se les santifica; a las ratas, se les ratifica.)

