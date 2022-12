Jorge Ricardo Nicolás Agencia Reforma

Chetumal, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo contra el Nobel de Literatura de Perú, Mario Vargas Llosa, a quien llamó conservador y escritor de novelas que aburren al punto del sueño.

«Ahora que se volvió conservador, pues ya la verdad, la verdad, leo uno una página de una de sus novelas nuevas, más recientes, y no aguanto el sueño, es como tomarse un tafil, aburre», dijo en en su conferencia matutina desde Chetumal, Quintana Roo.

El Mandatario atacó al novelista entre el contexto diferencias políticas que mantiene contra el actual Gobierno peruano de Dina Boluarte, tras la destitución de Pedro Castillo y quien fue detenido hace dos semanas después de decretar la disolución del Congreso.

López Obrador ha reiterado su respaldo al izquierdista sindical y rechaza que fuera arrestado por verse obligado a actuar contra el Parlamento que le impedía gobernar.

Acusó que quienes critican su apoyo a Pedro Castillo son élites del conservadurismo que asumieron el poder sin respaldo popular, pues asegura que el aval del Gobierno actual son grupos como el del escritor peruano y el fujimorismo.

«Dicen que yo no tomé en cuenta el golpe de Estado, pero pensando que el que dio golpe de Estado fue Castillo, pues si Castillo no sacó la policía, no sacó al ejército. Es más, ellos sabían perfectamente que el ejército no estaba con Castillo, actuó con los que mandan indebidamente en el Perú», justificó.

«Esos señores, incluidos Vargas Llosa, que están en todo lo que tiene que ver en apoyar al conservadurismo, que se volvió de la realeza, un conservador rancio al grado de que tiene alianzas con Fujimori, con los que eran sus adversarios».

Anteriormente, el Presidente mexicano ha atacado al novelista que también ha criticado al Gobierno de México que encabeza el tabasqueño.

En octubre pasado dijo que Vargas Llosa «sala» todo lo que toca, pues había respaldado a Jair Bolsonaro en la contienda electoral por la Presidencia de Brasil que ganó Lula Da Silva.

Aquella vez criticó un encuentro convocado por el escritor en Madrid, España, al que acudieron los ex Presidentes mexicanos Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, además del ex Mandatario español José María Aznar.

«¿En cuánto ayudan ellos? Nada, al contrario, Vargas Llosa parece que todo lo que toca, lo sala, entonces yo creo que lo que hay que procurar es que nunca más se repitan esos gobiernos que defienden a las oligarquías y abandonan al pueblo, nunca más gobiernos que protejan a corruptos, nunca más gobiernos sin autoridad moral, para que de esa forma el País siga avanzando», comentó.