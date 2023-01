Jorge Ricardo Nicolás Agencia Reforma

Huatulco, México.-El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya le notificó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) el caso del plagio de la tesis de la Ministra Yasmín Esquivel, para que resuelva si le retira el título.

«Ya le notificaron, eso sí, a la Secretaría de Educación Pública», dijo en entrevista antes de un acto de supervisión de los avances de entrega de apoyos a los damnificados del huracán «Agatha».

«Sí, ya lo están haciendo (el análisis), no sé si ya lo terminaron, pero ya lo están haciendo».

López Hernández se negó a opinar sobre si Yasmín Esquivel debe renunciar o no a su puesto de Ministra de la Suprema Corte.

«Yo no puedo opinar de eso, me van a acusar de que no respetamos la autonomía de los poderes, involucra al Poder Judicial y es un asunto del Poder Judicial», afirmó.

Aunque Esquivel, esposa de José Maria Riobóo, uno de los empresarios consentidos de López Obrador, ha negado haber plagiado su tesis de licenciatura, la Facultad de Estudios Superiores Aragón determinó que su trabajo es en gran medida un plagio de otra tesis presentada un año antes.

Sin embargo, la UNAM rechazó tener facultades para retirarle el título y pasó el caso a la Secretaría de Educación Pública, cuya titular, Leticia Ramírez, conversó este sábado con el Presidente y el Secretario de Gobernación por unos cinco minutos.