Por FRANCISCO VARGAS M.

Una vez que el matador de toros aguascalentense, José Miguel Arellano, pasaportó el astado de Puerta Grande en el Cortijo “San Rafael”, de lo cual damos cuenta en una nota por separado, platicamos con el joven diestro para conocer de propia voz su sentir, así como también qué ha pasado con su carrera después de haber tomado su alternativa en el pasado Serial Taurino de San Marcos. De lo cual dijo lo siguiente para El Heraldo de Aguascalientes:

“Primeramente agradezco a ustedes que siempre han estado al pendiente de mi carrera desde becerrista. Es un gusto tenerlos aquí en su casa; y bueno, fue un día bonito gracias a don José Dueñas que me regaló este novillo después del brindis que le hice en Lagos de Moreno, agradecido con él y con toda su familia”.

Agregó: “Sí me sirvió mucho de preparación, ahorita que no tengo fechas, siempre viene bien pasaportar un toro y verle la cara”.

¿José Miguel, cómo han sido estos meses después de haber tomado tu alternativa en el pasado Serial de San Marcos?

“Creo que he tenido suerte porque tomé la alternativa en la Feria de San Marcos, y luego, a los dos meses, pude torear mi primera corrida en Ecuador. Al siguiente mes, en Lagos de Moreno, después de eso entendí lo que es ser matador de toros. Sé que es muy complicado y hay que tener paciencia. Estoy consciente de eso, por ese motivo día a día me sigo preparando y acudiendo a ganaderos, empresarios; la verdad, a mí no me da pena. Ojalá y termine el presente año con dos o tres corridas más, con la ilusión de siempre, muchas ganas de torear y empezar a competir con los mejores”.

Lo importante, José Miguel, es que las ilusiones y la búsqueda de tus objetivos continúan intactos:

“La verdad es que no me vengo abajo, sé y estaba consciente desde antes de tomar la alternativa de que iba a ser difícil el inicio como matador. Hay que ganárselo día a día y tener paciencia en lo que sale otra corrida. Como dije anteriormente, acudir a los ganaderos, empresarios, a otros matadores y figuras del toreo que también me puedan ayudar”.

José Miguel, se está viviendo un momento muy interesante en la fiesta brava de nuestro país porque se les están abriendo poco a poco los espacios precisamente a ustedes, los toreros jóvenes:

“Así es, creo que el cambio generacional en el toreo, como en la vida, se está notando cada vez más, y bueno, hay que aprovecharlo. Nosotros, los toreros jóvenes, debemos demostrar capacidad, personalidad y, sobre todo, atraer a la juventud y a los aficionados de antaño porque es en conjunto con toda la afición que debemos actuar y provocar que asistan a las plazas de toros, cada uno con nuestra personalidad propia”, concluyó. (pacovargas_@hotmail.com)