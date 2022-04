Staff Agencia Reforma

CDMX.- Casi un mes después de su revelador comunicado, en el cual denunció un abuso de Luis de Llano, Sasha Sokol reapareció en redes con una declaración contundente contra el productor: «Nos vemos en los tribunales», tuiteó anoche.

A través de una serie de conversaciones, la ex Timbiriche dio a conocer más detalles sobre la relación que mantuvo con De Llano en los 80, cuando ella era menor de edad, desmintiendo que las cosas se condujeran de manera transparente, como ha defendido el creativo.

«Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue ‘transparente’. Nada está más lejos de la verdad. ¿Transparencia? ¿Es en serio?

«Mis padres se enteraron de la relación DOS AÑOS DESPUÉS de que ésta comenzara. Reitero: cuando inició, yo tenía 14 (años); cuando se enteraron, me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?», escribió la intérprete.

Asimismo, detalló que, cuando su madre supo lo que sucedía entre ambos, buscó proceder legalmente, pero que, dado el estatus y poderío del ejecutivo, sus abogados la disuadieron.

Su madre, entonces, encaró al productor pidiéndole que se alejara de su hija, y sacó a Sasha de Timbiriche y la envió a un internado en el extranjero. La cantante, hoy de 51 años, aseguró que su relación continuó a escondidas, citando el término «grooming» para definir el abuso que sufrió.

«¿Qué conduce a un menor de edad a tener relaciones sexuales con un adulto? El término es conocido como GROOMING: ‘Es una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional, con el fin de abusar sexualmente de él’.

«Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo», compartió la artista.

La también actriz culminó su publicación pidiendo que no se diluya la responsabilidad del único culpable, su victimario, deseando que sus acciones no queden impunes y resaltando que si decidió hablar una vez más fue para generar conciencia entre los jóvenes de los peligros a los que pueden enfrentarse.

«No hay nada que revictimice más a la víctima que mantener la impunidad del victimario. Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos», finalizó.

Sasha no dio más detalles sobre cuándo iniciaría el proceso, sin embargo, de acuerdo con expertos en la materia consultados anteriormente por Gente, proceder legalmente no será fácil.

La intérprete de Rueda Mi Mente habló por primera vez del abuso que vivió por parte del productor este año, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

«Desde los 14 años, quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio.

«Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad», expresó el pasado 8 de marzo.

ASÍ LO DIJO

«Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral».

Sasha Sokol, cantante.

