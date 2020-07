Oscar Alejandro Hernández Uscanga Agencia Reforma

Cd. de México, México.-Roger Aguilar Arroyo, Alcalde de Motul, expresó que si el Presidente Andrés Manuel López Obrador no redirecciona la atención para Covid-19, en Yucatán se los llevará la chingada.

En un video que expuso la página del Ayuntamiento, el Edil priista urgió ayer al Presidente invertir en más hospitales, médicos y enfermeras, y no en las obras del nuevo Aeropuerto en Santa Lucía o el Tren Maya.

“Señor Presidente urge fabricar hospitales, urge fabricar un hospital en la zona henequenera de Motul, me dirijo a usted, con mucho respeto, porque de no ser así nos va a llevar la chingada, y no nos va a llevar La Chingada, desgraciadamente, al rancho de usted, nos va a llevar la chingada, qué bueno sería que nos lleve al rancho de usted a que comamos un rico cabrito y platiquemos de sus experiencias (…).”, expresó.

“Nos está llevando la fregada, urgen hospitales en la ciudad de Motul y urgen hospitales y médicos en todo el País, eso es la política del momento, es lo que requiere el País, nuestro País requiere salud, necesita atención, necesita oxígeno, necesitamos más ambulancias”.

Aguilar describió que, además de que el Hospital del IMSS en Motul tiene más de 45 años de antigüedad, el personal contagiado que es enviado a Mérida le ha comentado que tardan horas en atenderlos porque los hospitales de la capital están saturados.

“Se nos están muriendo en las puertas de los hospitales, ya no hay camas, ya no hay cupo, eso sabe usted porque se lo informan por personal de salud, pero es desgastante ver cómo a las dos de la mañana te están hablando las familias, te están hablando para decirte que a las puertas del hospital se están quedando sin oxígeno y simplemente los están atendiendo personal de seguridad, están a veces sobre 10, 12 turnos para que los puedan atender”, dijo.

El Alcalde de Motul publicó su mensaje en redes sociales cuando Yucatán registra 817 muertes, entre ellas las de dos Alcaldes, y 7 mil 358 casos positivos por el nuevo coronavirus.

Además, el Gobierno estatal advirtió que ya agotó sus reconversiones hospitalarias para la pandemia y que la ocupación del IMSS estaba al 100 por ciento hace dos semanas.

