Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los grupos del crimen organizado en México respetan a los Servidores de la Nación aún en los retenes, presumió ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, el Mandatario relató abiertamente como los grupos criminales operan y controlan caminos y accesos a comunidades.

Describió que los Servidores que trabajan en la ejecución de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar han llegado a ser retenidos en comunidades por esos bloqueos, pero que son respetados al ser identificados como parte del Gobierno federal.

«Hay casos en donde detienen a alguien de los que trabajan en las comunidades, algún grupo de la delincuencia, pero como usan un chaleco ya los identifican y los respetan», dijo el Mandatario.

Pero el Presidente no identificó las comunidades, municipios o estados donde han ocurrido esos hechos. Tampoco especificó si tras dichos incidentes los Servidores implicados han denunciado los bloqueos o si se han abierto investigaciones por el control de la delincuencia de distintas zonas del País.

Incluso contó una anécdota sobre un funcionario que recibió un reclamo en un retén instalado por los criminales, porque su abuela de uno de ellos no recibía los beneficios de alguno de los programas sociales.

«‘No ha llegado el apoyo a mi abuelita’, le dijo un muchacho a un Servidor de la Nación, que estaba en un retén y tenían que ir a trabajar los promotores, que mi respeto para ellos porque están abajo, en territorio, no escritorio, y le dijo:

– «Bueno ¿dónde vive tu abuelita?»

– «Pues en tal pueblo».

– «Dame los datos».

– «No, cómo te voy a dar los datos».

– «Pues entonces no se puede».

– «Bueno, cuando regreses alguien te va a entregar los datos», contó el Presidente.

Previamente, López Obrador aseguró que los programas de Bienestar, con becas para estudiantes y aprendices de oficios, han evitado que muchos jóvenes sean reclutados por los criminales y que padres y abuelos que son beneficiarios de dinero público han evitado que hijos o nietos se enrolen en bandas delincuenciales, aunque no ofreció prueba alguna.

«Ahora ha disminuido la deserción escolar en el nivel medio superior, que es el nivel más riesgoso, porque es el nivel de la adolescencia», según el Presidente.

Autoridades de Estados Unidos han asegurado que parte del territorio, en México, es controlado por los cárteles del narcotráfico.

López Obrador ha rechazado los señalamientos, aunque ayer aceptó que sus propios funcionarios son retenidos en comunidades y caminos.