Miguel Tamayo Guevara Agencia Reforma

MONTERREY, NL: Luego de los intentos de Morena para calmar las tensiones internas tras la designación de Clara Luz Flores como su candidata para la Gubernatura de Nuevo León, incluso con una reunión en Monterrey de la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones con Tatiana Clouthier, la ex aspirante agudizó ayer sus críticas.

«No puede ser que hayamos trabajado por concientizarnos entre nosotros mismos y nos quieran vender un taco que viene con carne podrida», expresó Clouthier en una entrevista radiofónica, horas después de su reunión con Citlalli Hernández.

«Es increíble que un personaje (Flores) con los más altos negativos de todos los compañeros y compañeras que participamos sea quien encabece la búsqueda de una transformación en la cual es la antítesis de lo que estamos buscando», añadió.

«No nos puede representar una persona con ese perfil».

Previamente, por la mañana, el partido guinda había intentado apagar el fuego interno con una reunión en Monterrey de Hernández con Clouthier para tratar de contener su inconformidad con el proceso interno.

Sin embargo, el encuentro no impidió que la ex aspirante volviera a arremeter -subiendo el tono- contra la decisión basada en los presuntos resultados de las encuestas morenistas.

Clouthier aseguró que la inconformidad no se limita a su aspiración personal y reiteró que muchos militantes del partido se sienten traicionados.

«Esto no es Tatiana, esto es un movimiento que se siente traicionado por el partido que pone al frente a alguien que no cumple con los mínimos», expresó.

Incluso, la ex Secretaria de Economía federal convocó para hoy a las 18:00 horas a un «inicio de gira» de su movimiento Todos Con Conciencia en una plaza ubicada casi frente a la sede estatal morenista, en el Centro de Monterrey.