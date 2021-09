Tras el sismo ocurrido ayer en punto de las 21:47 horas, de 7.1 grados, con epicentro en Acapulco, Guerrero, en Aguascalientes se tuvo el reporte ciudadano de haber sido percibido en distintas zonas de la capital, particularmente norte, sur y poniente.

De acuerdo a un informe de la Estación Sismológica de la Posta Zootécnica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el movimiento telúrico sí alcanzó territorio estatal.

De hecho, trascendió que fue percibido tanto en la torre de rectoría de la Máxima Casa de Estudios, como en algunos edificios de varios pisos de esta capital, además de domicilios particulares.

La instancia universitaria estimó de manera preliminar que se trató del sismo de mayor intensidad que se haya detectado en la estación sismológica de Aguascalientes, si bien no se precisó el dato de los grados registrados localmente.

Según la Coordinación Municipal de Protección Civil, hasta anoche no se había recibido reporte alguno de daños materiales o solicitando auxilio, no obstante se mantendría en alerta para atender algún caso que necesitara revisión de inmuebles o instalaciones.