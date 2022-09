Sergio Cuevas Ávila El Heraldo

El sismo que se sintió a mediodía de este lunes 19 de septiembre en Aguascalientes fue de gran magnitud, ya que la mayoría de la población lo sintió y es una prueba de que hace falta una Red de Observación Sísmica en el estado para poder medir la intensidad de estos fenómenos con mayor precisión, así lo estableció Francisco Javier Aguilar Valdez, integrante del Colegio de Geólogos de Aguascalientes.

El experto en movimientos telúricos comentó que este sismo fue de una magnitud de 7.4 grados registrado en las costas michoacanas, enfatizando que todos los movimientos telúricos que ocurren en dicha entidad viajan hacia el norte por la costa del Pacífico y se sienten en Aguascalientes.

Indicó que este temblor fue relativamente intenso, dado que la mayoría de la población en el estado lo sintió. “Aquí se percibió como si fuera una mecedora, no se meneaba en sentido vertical, sino todo fue horizontal, para los lados, no para arriba”.

Por lo anterior, dijo que se hace necesaria la instalación cuanto antes de una Red de Observación Sísmica en Aguascalientes dado que los fenómenos naturales son así y ocurren cuando menos se esperan y estos equipos están censando todo el tiempo y cuando ocurre un evento, graban el temblor y se queda la información. “Esperemos a ver si ya el Gobierno Estatal toma la decisión, tenemos muchos años con esta petición. Supuestamente ya iban a comprar los acelerógrafos. Ojalá que este empujoncito nos sirva para que comprendamos o entendamos que es fundamental tener esta red”.

Aclaró que el equipo de monitoreo ubicado en la zona de La Posta Zootécnica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes forma parte del Servicio Sismológico Nacional, “pero nosotros no tenemos acceso a la información de inmediato. Si tuviéramos la red en el estado tendríamos en tiempo real la información y ya estuviéramos emitiendo un reporte”.

Finalmente, dijo que los temblores son así y la población debe estar preparada porque no se sabe en qué momento van a ocurrir. “Para la ciudad este fue un temblor relativamente intenso. Normalmente aquí en Aguascalientes no se sienten, los que ocurren dentro del valle que son locales, pero en esta ocasión la mayoría de la gente sí lo sintió”.