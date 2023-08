Staff Agencia Reforma

LEÓN, Guanajuato.- Al grito de «nos falta Milagros», familiares, amigos y feministas marcharon ayer en esta ciudad de Guanajuato, para exigir justicia por el feminicidio de Milagros Montserrat Meza de la Rosa, el pasado jueves, mismo día en el que cumplía 40 años.

Ernestina Meza, madre de Milagros, encabezó la marcha convocada por la colectiva Red Feminista León que comenzó desde el Arco de la Calzada, en el centro de León.

«¡Ni una asesinada más!, ¡mujer consciente, se une al contingente!», fueron algunas de las consignas que exclamaron las mujeres inconformes, mientras Ernestina caminaba al frente del contingente.

«Quiero caminar sin miedo» y «vivo en un cuento de terror», se podía leer en algunos de los carteles en protesta por la violencia contra las mujeres en la ciudad.

Entre las exigencias también le pedían a la Alcaldesa de León, la panista Alejandra Gutiérrez Campos, que renunciara si no lograba hacer justicia en este caso.

«Ale, si no puede hacer valer su autoridad, renuncié», apuntaba otra pancarta.

Ante los cuestionamientos, la panista refirió que deben sentirse seguras.

«La ciudad tiene todas las condiciones, este caso no nos puede marcar, trabajamos todos los días para que esta ciudad siga creciendo, siendo un referente», dijo a los medios de comunicación.

La marcha concluyó en la Plaza de los Mártires, donde feministas rodearon en círculo a Ernestina Meza, que sostenía una fotografía de Milagros, mientras gritaban que la madre no estaba sola.

SOSPECHAN DE SEGUNDO CÓMPLICE

Horas antes de que comenzara la marcha, la Fiscalía de Guanajuato informó que imputó a Miguel N, de 29 años, por el feminicidio de Milagros.

Sin embargo, la madre aseguró que sospecha de un segundo involucrado en el crimen contra su hija.

«Fue a dos cuadras de mi casa. Ella iba a trabajar, pero ya la estaba esperando. Antes de que le hiciera esto, él recibió una llamada. Se ve en el video, como diciéndole que allí iba», apuntó.

«Hay alguien atrás».

Tras darse a conocer las imágenes que mostraron cómo Miguel de Jesús perpetró el feminicidio de Milagros, Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León no tardó en asegurar que se trató de un «ataque directo, por aparentes rencillas personales».

No obstante, la familia de Milagros negó esta versión y exigieron la pena máxima contra el presunto feminicida.

Mientras tanto, la Fiscalía dio a conocer que la defensa del detenido pidió la duplicidad del plazo constitucional, por lo que el acusado quedará en prisión preventiva.

La audiencia se reanudará el próximo viernes 18 de agosto.

Miguel N fue detenido en una gasolinera de la Colonia Noria Alta, donde también testigos lo habían reconocido y reportado a la Policía.