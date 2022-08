Rubén Torres Cruz El Heraldo

Aguascalientes se encuentra inmerso en un problema de extracción del agua que, en caso de que no sea atendido en los próximos años, se comprometerá el vital líquido para las labores esenciales domésticas e industriales, estimó el geólogo Arturo Sotelo Rodríguez.

Previo al foro “Análisis y alternativas de solución sobre problemática del agua en Aguascalientes”, efectuado ayer en la Casa Terán, detalló que en los últimos 30 años la perforación de pozos ha incrementado cerca del 400%, al pasar de los 90 a los 350 metros de profundidad en promedio, con los que se extrae agua actualmente.

Lo anterior debe ser motivo de reflexión para que las próximas autoridades estatales se concentren en la creación de soluciones reales para optimizar el agua, indicando que también los expertos en el tema deben ser incluidos en la planeación de las políticas públicas enfocadas a la conservación de los mantos acuíferos.

Agregó que, problemas como los registrados en otras partes del país deberían de servir de reflexión para que se evite comprometer el suministro del agua para los ciudadanos.

Si bien en algunas partes del país la extracción del agua se da casi al doble del promedio que en Aguascalientes, el crecimiento de la población y en consecuencia de la ciudad, obliga a que los futuros gobernantes, e incluso desde las actuales autoridades municipales, de inmediato trabajen en temas para la preservación del agua.

Actualmente, la entidad registra un déficit de alrededor de 260 millones de metros cúbicos al año, debido a que lo que llueve en promedio no es suficiente para subsanar la extracción de agua que se da cada vez a mayor profundidad.

“Hemos insistido en que es necesaria la creación de estrategias que permitan aprovechar mejor el agua, nos la estamos terminando y no lo creen. Aguascalientes ha incrementado la perforación de pozos pero no sabemos hasta qué profundidad dejaremos de encontrar agua, la cual cada vez es de menor calidad”, expresó.