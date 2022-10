Vicente Flores Hernández Agencia Reforma

Cd. de México, México.-Juan reparte Gas Bienestar en Iztapalapa, fue uno de los fundadores del programa federal hace un año. Trabaja cada día con el «Jesús en la boca».

A la fecha, afirma, no le han pagado comisiones por ventas, no cuenta con seguridad para hacer frente a un asalto y es el responsable en caso de una fuga o explosión.

«Tengo un año esperando las comisiones por ventas, fue algo muy prometido y no hay nada a la fecha, los chalanes la pasan mal, tienen que estar casi en calzones para que les den un uniforme y ganan muy poco, mil 170 pesos a la semana.

Nosotros como operadores no tenemos un contrato definido, necesitamos certidumbre en nuestro trabajo, y los sueldos también bajos, ganamos 2 mil 200 pesos a la semana. Nos prometieron mejoras y tampoco. Muchos ya han renunciado y los nuevos contratos son muy temporales», advirtió.

El gasero añadió que como operador es el responsable de todo lo que le pueda ocurrir al material, vehículo y hasta al chalán.

«Nos metemos a barrios muy peligrosos. ¿No que la Guardia Nacional y quién sabe qué nos iban a cuidar? Nada, si me roban un tanque o dinero yo tengo que pagarlo, o en caso de un accidente, una explosión, yo soy el responsable», se quejó.

Indicó que para evitar los riesgos, la mayoría de rutas elige una esquina y un horario del barrio a esperar a los clientes.

«Ellos llegan con su diablo o auto y aquí despachamos, no nos metemos a las casas ni a los callejones, para evitar riesgos, por eso tampoco subimos el nivel de venta», añadió.

Lamentó que los trabajadores tampoco tienen un seguro de vida.

«Si explota el tanque ahí quedas. Trabajamos con el Jesús en la boca», ironizó.

Otro trabajador sospecha un esquema de outsourcing en Gas Bienestar.

Sostuvo que aunque utilizan plantas de Pemex y hasta portan los uniformes de esa empresa, fueron capacitados para Mex Gas y laboran para Gas Bienestar.

«Esa empresa de Mex Gas nos dio los cursos, pero estamos contratados por Gas Bienestar, pero no se sabe quién lleva las finanzas», acusó.

‘Mucha gente no tiene tanques del Bienestar’

«Para que no gastes de más, para que puedas ahorrar, ya llegó el gas, ya llegó el gas que sí puedes pagar», anuncian los camiones repartidores de Gas Bienestar en las colonias, a ritmo guapachoso.

Se oferta en 425 pesos el tanque de 20 kilogramos y en 635 pesos el de 30 kilos.

Los trabajadores del programa federal bajan los cilindros y los entregan a pie de camión, donde reciben la paga de los clientes y dan el cambio.

Evitan llevarlos a domicilio como lo hacen los privados, que hasta los cambian con el uso de llaves.

«Al principio si tuvimos conflicto con ellos, de amenazas, broncas menores, pero al final sí teníamos pleitos, ahora ya no se meten con nosotros porque la gente nos apoya, nos compra a nosotros, al final, ellos también venden porque mucha gente no tienen tanques del Bienestar, así que salimos parejo», dijo un repartidor en la Alcaldía Iztacalco, en los límites con Iztapalapa.

Los gaseros de empresas particulares que cubren las mismas rutas que Gas Bienestar dijeron a Grupo REFORMA que la operación oficial es clientelar o político, pues vocean el producto como un programa de Gobierno, lo que afecta en las ventas.

«Traen los emblemas de Pemex, del Gobierno, el Gas Bienestar lo asocian con el Presidente, con Morena, y eso nos pone en desventaja, nuestras ventas sí han caído y con eso las comisiones y las propinas. Tenemos nuestro mercado de todos modos, pero si nos ha afectado, sentimos que es desleal», opinó don Marcos, un gasero con muchos años en la ruta.