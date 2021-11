Trabaja el Colegio de Arquitectos de Aguascalientes y demás sectores en las modificaciones que se promueven al Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda, el cual urge ser reformado a la brevedad para que esté acorde a las exigencias actuales de los desarrolladores y constructores, así lo señaló su presidente, Ignacio Jiménez Armas.

Indicó que han tenido reuniones con los diputados de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública en su intención de socializar las propuestas. Apuntó que urge la modificación del Coteduvi dado que tiene entre 8 y 9 años que no se reforma y se debe actualizar su normatividad porque es muy cambiante la ciudad, por requerimientos y expansión.

Entre las propuestas que ha hecho el Colegio de Arquitectos, destacan que se le regresen facultades y atribuciones a los Municipios, de acuerdo al artículo 115 Constitucional quien debe de suministrar los servicios que se ofrecen a la sociedad; asimismo piden que desaparezca el Dictamen de Congruencia Urbanística Estatal porque para autorizar una subdivisión, actualmente son 5 mil metros cuadrados y tiene que ser a través de la Seguot y buscan que sea ahora hasta 10 mil metros cuadrados de superficie mínimo para hacer alguna subdivisión.

Asimismo, dijo que proponen el uso de concreto ecológico para las vialidades, pero no en todo el arroyo de la vialidad, sino que sean en ciertas áreas, en una superficie para el rodamiento de vehículos, pegado a la acera para propiciar la infiltración y recarga del manto acuífero.

Otra propuesta es que se puedan permutar las áreas de donación que el desarrollador tiene, por obras de urbanización y de edificación y no necesariamente hacer una donación en superficie o en área en un 100%.

Finalmente, otra propuesta es que no haya caducidad en los trámites que se realizan; y también proponen que se haga una ventanilla única para la realización de todos los trámites y su agilización. “Si no modificamos el Coteduvi se nos pueden ir inversionistas a otros estados, necesitamos retenerlos para que sea atractivo invertir en Aguascalientes, dar facilidades y que sea ágil y expeditas las licencias, que no haya tortuguismo, que sea amable la atención a los desarrolladores quienes son los que generan la riqueza en el estado”.