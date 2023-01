Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Norma Lucía Piña Hernández ha sido una de las ministras más críticas de las políticas y reformas del actual Gobierno.

En un análisis de REFORMA sobre 18 votaciones del Pleno de la Corte entre 2019 y 2022, en asuntos relevantes para la llamada Cuarta Transformación, la Ministra votó en contra en 83 por ciento de esos asuntos, superada solo por Luis María Aguilar, el ex presidente y decano que le tomó la protesta al cargo.

De acuerdo con fuentes judiciales, la gestión de la Ministra Piña contrastará con la del Ministro Arturo Zaldívar, quien se planteó eliminar vicios y prácticas que se habían acumulado durante años en los tribunales y que en su camino estableció una estrecha relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«La encomienda es compleja. Esta elección es producto de un arduo proceso al interior de este colegiado, espejo de la complejidad nacional que estamos viviendo», dijo Piña, de 63 años.

Nominada a la Corte a finales de 2015 por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto, es la última Jueza de carrera que ha llegado al Máximo Tribunal.

Su nombramiento significa además un relevo generacional al interior del Poder Judicial de la Federación, donde los seis presidentes de 1995 a 2018, previos a Zaldívar, fueron jueces de carrera nacidos antes de 1950 y formados antes de la reforma judicial de Ernesto Zedillo en 1995.

Piña, egresada de la UNAM en 1984, escaló los peldaños tradicionales de la formación judicial, iniciando como secretaria proyectista en un Tribunal Colegiado, y llegando a Jueza de Distrito en 1998 y Magistrada de Circuito en 2000, ya bajo el nuevo sistema de concursos de oposición del Consejo de la Judicatura Federal establecido en 1995.

En la Suprema Corte, Piña fue secretaria de Estudio y Cuenta de la Ministra Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación en este sexenio y actual senadora por Morena.

Es previsible que la Ministra Norma Piña relevará a la mayor parte de los altos funcionarios de la Corte y del CJF que trabajaron para Zaldívar. Ambos órganos tendrán en 2023 un presupuesto de 74 mil 563 millones de pesos, que, en términos reales, es 17 por ciento menor al de 2018, antes del inicio de los recortes aplicados por los diputados de Morena.

La independencia de los jueces y la transparencia son los ejes del plan de trabajo que la Ministra presento con su candidatura.

«Si llego a ser Presidenta, con el apoyo invaluable de mis compañeras y compañeros, fortaleceremos nuestra presencia en defensa de la independencia judicial, de la dignidad y respetabilidad de las personas juzgadoras. Hoy se dice que no se les escucha, que no se les apoya desde la cúpula del PJF. Les propongo cambiar este escenario», ofreció.