La candidata a la gubernatura del Movimiento de Regeneración Nacional, Nora Ruvalcaba Gámez, anunció que recurrirá a la judicialización de las elecciones tras no reconocer la victoria de su adversaria de la coalición ‘Va por México’.

En rueda de prensa y acompañada por el senador Alejandro Peña, así como de Arturo Ávila y diversos representantes del Movimiento, la ahora ex candidata señaló que hubo una serie de irregularidades durante el pasado domingo, entre ellas los intentos de coacción de voto, actos de violencia contra militantes y simpatizantes a manos de elementos de Seguridad Pública y rebase de topes de gastos de campaña.

Así, anunció que su equipo jurídico se encuentra concentrando toda la información al respecto para que en los siguientes días las pruebas de lo que calificó como fraude, lleguen a manos de las autoridades correspondientes.

Ruvalcaba Gámez reconoció la confianza de las 155 mil personas que creyeron en su proyecto, lo cual dijo impulsará para que MORENA siga en crecimiento constante bajo los principios de no robar y no traicionar al pueblo, por lo que adelantó en breve emprenderá además recorridos por los municipios del interior en agradecimiento a los simpatizantes.

“Si no se hubiese vivido la violencia institucionalizada desde antes de la jornada electoral y si no hubiésemos vivido la compra del voto que vivimos, estamos seguros, estamos ciertos de que el resultado otro sería. Los delitos que se cometieron no van a quedar sin castigo y anunciarles que nosotros seguiremos al frente de este movimiento denunciando los actos de corrupción”, concluyó.

