La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntas irregularidades por un millón 732 mil 179 pesos en el manejo de recursos federales destinados a la nómina educativa de Aguascalientes durante 2025, relacionadas con pagos a trabajadores fallecidos, personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), empleados con licencias sin goce de sueldo y plazas ubicadas en centros de trabajo geográficamente incompatibles, de acuerdo con el Informe Individual de Auditoría 456.

El monto observado se distribuye en cuatro conceptos. El principal corresponde a 769 mil 801.82 pesos pagados a tres trabajadores cuyas fechas de defunción eran anteriores al ejercicio fiscal auditado. Además, se identificaron 516 mil 243.96 pesos destinados a un trabajador que desempeñaba funciones en el SNTE, sin que se acreditaran actividades vinculadas con la educación básica y normal.

La ASF también detectó pagos por 304 mil 297.02 pesos a tres trabajadores durante periodos en los que contaban con licencias sin goce de sueldo. A ello se suman 141 mil 836.26 pesos correspondientes a un empleado con plazas en más de un centro de trabajo, cuyas ubicaciones geográficas eran incompatibles entre sí.

Por estas irregularidades, el órgano fiscalizador emitió cuatro pliegos de observaciones por un total de un millón 732 mil 179.06 pesos, recursos cuyo ejercicio deberá aclararse ante la autoridad fiscalizadora.