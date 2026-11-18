Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Viridiana Gabriela Yáñez Rivas fue designada como titular de Talleres Gráficos de México, y fueron nombrados 3 consejeros independientes en la Junta de Gobierno, informó la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

«La nueva titular de Talleres Gráficos de México es la doctora Viridiana Gabriela Yáñez Rivas, es licenciada en sociología, maestra en gobierno y asuntos públicos y doctora en políticas públicas», informó la Secretaria.

«Es egresada del CIDE. Ella ingresó a Talleres gráficos en 2025 como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos».

Los consejeros independientes son, por el IPN, Ángel Eustorgio Rivera González; por la UNAM, Raúl Juan Contreras Bustamante; y por el Tec de Monterrey, Josefina Cortés Campos.

Durante la mañanera, la funcionaria presentó el decreto que será publicado la tarde de este miércoles, el cual busca fortalecer a Talleres Gráficos y transparencia en contratistas y proveedores.

La titular de Segob explicó que la modernización de Talleres Gráficos constará de dos fases.

En la primera, de noviembre de 2026 a junio de 2027 plantea la reestructura de la Junta de Gobierno, en la que participarán 7 personas, una de Segob, otra de la Consejería Jurídica, otra de la Secretaría de Hacienda, otra de la Secretaría Anticorrupción, además de los 3 consejeros independientes.

También habrá la apertura del padrón público de contratistas, un registro público en datos abiertos de los contratos y convenios celebrados, una auditoría anual voluntaria a la ASF y la exclusión de empresas con impedimentos legales o falta de capacidades.

En la segunda fase, de julio de 2027 a 2030, se formulará una Ley de la Imprenta Nacional de México, con mandato exclusivo para documentación y materiales electoral, así como para documentación de seguridad.

Además, la modernización de la infraestructura y equipamiento para documentos de seguridad y materiales electorales.

Operar con mecanismos de compras abiertas.

Una reforma a la LGIPE para que la documentación y materiales electorales sean producidos por entes públicos, con especificaciones y control de calidad del INE.

También una compra consolidada para INE y Oples con catálogo único y la creación de un almacén nacional para reutilizar y rehabilitar materiales electorales.