Nombran Rose Bean a hija de Gaga

Staff Agencia Reforma

La hija de Lady Gaga y Michael Polansky se llama Rose Bean Polansky y nació el 9 de junio en Los Ángeles, según TMZ. De acuerdo con su certificado de nacimiento, la bebé llegó al mundo a las 23:19 horas en el Centro Médico Cedars-Sinai.

Aunque la pareja no ha revelado el origen del nombre, Rose podría estar relacionado con “La Vie En Rose”, tema que Gaga interpretó en Nace Una Estrella. Bean, por su parte, podría aludir al cantante y activista Carl Bean. Gaga y Polansky han mantenido en privado los detalles sobre su hija desde su nacimiento.