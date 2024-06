Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al primer bloque del nuevo Gobierno de Claudia Sheinbaum llegaron expertos y funcionarios con trayectoria en su campo, lo cual fue celebrado ayer por la Oposición, líderes y empresarios.

Incluso, los mercados financieros respondieron positivamente. El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una buena jornada y el precio del dólar registró un descenso de 5.38 centavos de peso al cierre.

Durante la presentación del gabinete, en el Museo Interactivo de Economía (MIDE) y sin la presencia de líderes partidistas ni simpatizantes, la virtual Presidenta electa inclusive anunció la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en la que fue designada Rosaura Ruiz.

También fueron nombrados Marcelo Ebrard, en Economía; Juan Ramón de la Fuente, en Relaciones Exteriores; a Julio Berdegué, en Agricultura; a Alicia Bárcena, en Medio Ambiente, y Ernestina Godoy, como Consejera Jurídica de la Presidencia.

Ildefonso Guajardo,diputado del PRI y ex Secretario de Economía, destacó como punto positivo del anuncio que los nombramientos recaen en gente con capacidad, experiencia y profesionalismo.

«Se están haciendo, al menos, nombramientos con personas que tienen capacidad y no serían desplazados, ahora sí habrá Gabinete y no funcionarios que esperan la línea en la mañanera», dijo en entrevista.

Éctor Jaime Ramírez, diputado del PAN, consideró que son personas con experiencia y con las que se podrá generar diálogo.

«Veo experiencia, conocimiento e historias personales que nos hablan de un compromiso con la justicia social», posteó en redes la emecista Patricia Mercado.

El sector privado también avaló los nombramientos, en particular el de Ebrard, por su experiencia y capacidad de negociación.

El Consejo Coordinador Empresarial dijo que continuará con el diálogo para construir una relación sustentada en la confianza y certidumbre, de cara a la renegociación del T-MEC.

Coparmex destacó su trayectoria y experiencia.

«Ebrard conoce profundamente el escenario internacional y estamos seguros de que desempeñará dignamente la encomienda conferida en pro del desarrollo industrial, y la atracción de inversiones», subrayó la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

El gremio científico también celebró, por su parte, la designación de Rosaura Ruiz.

«Es una muy buena noticia porque pone a la ciencia, la tecnología y a la innovación en un nivel diferente, y además me parece que la selección de quien la va a dirigir también es muy buena», opinó la física Julia Tagüeña.

La investigadora Gabriela Dutrénit destacó la transversalidad que tendrá el sector. «Ahora ya vamos a estar a otro nivel», dijo.