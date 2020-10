Leonardo González Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-En la búsqueda de aplicarse la vacuna contra la influenza, cientos de ciudadanos peregrinaron este fin de semana en centros estatales de salud y unidades de medicina familiar del IMSS.

El viernes por la mañana, en el centro de salud “Terminal” hubo aplicación de vacunas, pero ante la alta demanda y las largas filas, las unidades se agotaron a las 10:15 horas.

La dosis solamente se aplicó a adultos mayores de 50 años, niños menores de nueve y personas con comorbilidades.

Con tristeza y hasta enojo, Leonel de la Cruz, vecino de Satélite, de 80 años, se quejó porque dijo que llevaba ya varios días buscando aplicarse la vacuna en distintos centros de salud, y no ha tenido éxito.

“No encontramos, desde la semana pasada estamos buscando”, contó acompañado de su esposa, “yo soy hipertenso, y sí me preocupa ponérmela.

“Fuimos a Río Nazas y dijeron que el jueves llegaba, fuimos el jueves y resulta de que no había llegado”, añadió, “de ahí nos pasamos para acá (al centro de salud “Terminal”), llegamos a las 4, y nos dijeron que a las 3 se terminó, que llamáramos a un teléfono.

“Llamamos y de nada sirve porque no contestan, está timbrando y le cuelgan”.

Durante todo el día, decenas de personas se acercaban a las instituciones públicas para preguntar por la vacuna.

“Nomás duraron como un día y medio”, dijo una trabajadora de la Unidad de Medicina Familiar 37, en Mitras Centro. “Ahorita fácil son como unas 100 personas que vienen, son muchas las que vienen”.

Otros dijeron que estar preocupados al no hallar la vacuna.

“Nos dicen que para tal día está, vamos y no hay nada, entonces, ¿cuál es el motivo?”, dijo Agustín Pérez, de 74 años, vecino del Centro.