Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco. – En medio del escándalo por terminar su relación con la rapera argentina Cazzu, Christian Nodal se encuentra inmerso en una gira con la que promueve su nuevo disco Pa’l Cora, el cual grabó en Miraval Studio, en Francia, donde llegaron a trabajar legendarias bandas como Pink Floyd y AC/DC.

Cabe mencionar que el estudio se encuentra dentro de la lujosa villa de Château de Miraval, por la que los famosos Brad Pitt y Angelina Jolie se encuentran en disputa, tras su separación.

«Fue muy interesante irme para Francia a grabar este álbum en un estudio que se llama Miraval. Es un estudio en el que han pasado leyendas por allá. Me llevé todos mis músicos, éramos 25 personas en el estudio, cuatro ingenieros, dos productores y me animé a hacer toda la producción yo solo.

«Estaba buscando inspiración y también estaba buscando calidad, la máxima calidad para mi música. Y cuando me puse la tarea de buscar cuáles eran los mejores estudios del mundo, ese estaba catalogado en uno de los cinco mejores», contó el intérprete de «Ya No Somos Ni Seremos» en el programa de El Gordo y La Flaca.

Nodal recorrerá Estados Unidos con su gira Pa’l Cora, además de México, donde ya tuvo presentaciones en Monterrey y Guadalajara hace unos días.