Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 13-Nov-2023 .-Marcelo Ebrard dijo que no saldrá de Morena y que decisión del partido de indagar irregularidades en proceso interno es el inicio de un entendimiento con Claudia Sheinbaum.

«Yo entiendo esto como el inicio en un paso decisivo en el entendimiento con Claudia. Si somos la segunda fuerza en Morena debemos ser tratados como tales, todas las personas que votaron merecen el respeto. No me voy a desdecir, no voy a cambiar de partido», aseguró Ebrard.

Marcelo Ebrard ofrece su mensaje acompañado de una veintena de operadores.

Aunque Dante Delgado afirmó que Ebrard podría ser su candidato externo, éste no se registró ayer públicamente.

La semana pasada, Mario Delgado aseguró que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia respondería a su recurso hasta diciembre.

Sin embargo, en una entrevista radiofónica, el líder nacional informó por la mañana que dicho órgano interno ya había resuelto que no reharía el proceso, pero reconoció que si encontró irregularidades.

«Ayer ya tarde fui informado de los resultados de la Comisión de Honor, que determinó que no se repetirán las encuesta, pero reconoció la mala actuación de algunos funcionarios de Gobierno y de partido que serán sancionados», indicó.

El 18 de septiembre, Ebrard anunció que formaría su asociación «El Camino de México», y recorrió algunos estados de País difundiendo las irregularidades que para él se habían cometido.

En su queja ante el Órgano de justicia de Morena, el ex Canciller demandó la nulidad y posterior reposición del proceso interno.

Para empezar, argumentó, la presidenta de la Comisión Nacional de Encuestas, Ivonne Cisneros, no mostró neutralidad, pues siempre expuso sus preferencias hacia Claudia Sheinbaum.

Además de que otros funcionarios como Alejandro Peña, secretario de organización de la dirigencia y quien se encargó de la cadena de custodia en el proceso, es cercano a la morenista.

Enumeró las irregularidades que se observaron durante todo el proceso electoral. Por ejemplo, que fue un proceso interno en el que predominó el uso de estructuras gubernamentales.

Entre ellos los Servidores de la Nación y Coordinadores Operativos Territoriales (COTs), respectivamente, para incidir tendenciosamente sobre las preferencias en el ánimo popular, incluso llegando a las amenazas de condicionamiento de los programas sociales que sostienen a los más pobres.

Apenas ayer, Claudia Sheinbaum y Mario Delgado confiaron en que el ex Canciller no se fuera del partido.

Si Ebrard se queda, el acuerdo previo al proceso interno era que el segundo lugar ocupara una senaduría.