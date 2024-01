En una declaración a través de su cuenta de Instagram, Britney Spears desestimó los rumores que circulaban sobre su regreso a la música y la posible colaboración en un nuevo álbum. La cantante pop, en respuesta a informes de Page Six, negó estar trabajando en un proyecto musical.

«Nunca volveré a la industria musical», escribió.

En la publicación, acompañada por la imagen de la pintura renacentista «Salomé con la cabeza de San Juan Bautista», Spears expresó su descontento con los informes que la vinculaban a un nuevo álbum no anunciado junto con Charli XCX y Julia Michaels.

El artículo afirmaba que Spears aún no había grabado material nuevo, «ya que el proyecto apenas está comenzando a tomar forma».

«Siguen diciendo que estoy recurriendo a personas al azar para hacer un nuevo álbum… nunca volveré a la industria musical». (Staff/Agencia Reforma)