Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que juez le concedió derecho de réplica, la senadora Xóchitl Gálvez acudió a Palacio Nacional y aseguró que no vino a «hacer show» y seguirá insistiendo hasta que el Presidente la reciba porque ella sí cree que «la ley es la ley».

«El Presidente tendría que saber que el derecho de réplica se ejerce en el mismo lugar, no se ejerce en un medio distinto y este derecho lo tengo que ejercer en la mañanera, porque es donde se me pusieron palabras en mi boca que yo nunca pronuncié.

«Le voy a decir sobre lo que pienso de la política social que fue lo que dije en la FIL de Guadalajara. (…) No vine a hacer show, vengo a ejercer mi derecho a mi réplica. La conferencia matutina no debería difamar a personajes y no lo vamos a permitir. Seguiré insistiendo con todos los elementos que me da la ley, yo sí creo que la ley es la ley», expresó Gálvez a las afueras de Palacio Nacional.

Desde diciembre de 2022, Gálvez ha intentado que el Mandatario le ceda un espacio en su conferencia matutina para aclarar su postura sobre los programas sociales, luego que afirmara que la senadora buscaba desaparecer los apoyos para los adultos mayores.

Sin embargo, López Obrador dijo que sólo se lo permitiría si las autoridades competentes se lo ordenaban, por lo que la legisladora promovió un amparo que fue impugnado por el equipo legal del Presidente.

El miércoles pasado Gálvez finalmente ganó el juicio e informó que el próximo 12 de junio iría a la mañanera para hacer valer su derecho.

Esta mañana, la senadora llegó en bicicleta para tratar de ingresar a Palacio Nacional.

A su llegada, Gálvez fue atendida por la prensa bajo los gritos de un grupo de personas que le gritaban «no estás sola» y «Presidenta».

La senadora empezó a abrirse paso entre la multitud mientras un grupo de policías capitalinos buscó impedirle el paso por el filtro de seguridad en la Calle Moneda; sin embargo, al final, Gálvez pudo entrar.

Hasta el momento, Gálvez permanece a las afueras de la puerta de Palacio Nacional y dijo que si el Presidente López Obrador le permite ingresar sólo le tomará 10 minutos dar su derecho de réplica.

«Máximo 10, máximo 10, pero intentaría ser más breve», apuntó.

Gálvez aseguró que viene en son de paz y que no busca violentar al Mandatario federal.

«No voy a violentar, lamento este enfrentamiento, yo no vengo en son de agresión ni mucho menos, simplemente hay un amparo otorgado que el Presidente mismo dijo que si una autoridad se lo ordenaba, él cumpliría. Hoy una autoridad se lo está ordenando», agregó.