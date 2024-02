Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO. -Frente a las elecciones del próximo 2 de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se puedan registrar asesinatos de carácter político.

Durante su mañanera, López Obrador también rechazó que se pueda dar la intervención de un Gobierno extranjero, en el marco de la sucesión que se registrará este año.

«No deseo que eso suceda, no pienso que vaya a haber problemas en el futuro. Desde luego se van a seguir enfrentando problemas pero nada, nada, nada grave, no veo por ejemplo una crisis económica financiera como la que se padeció al término del Gobierno de Salinas y a la entrada del Gobierno del Presidente Zedillo, no veo eso, la crisis, no la veo», afirmó AMLO.

«Y no veo tampoco que vayan a haber asesinatos políticos como se dieron en un tiempo, toco madera. Y no veo tampoco una amenaza de intervención de ningún Gobierno extranjero».

Desde Palacio Nacional, López Obrador confió en que, tras el cambio de poder, no regrese al País un «narcoestado» o el dominio de la delincuencia organizada.

«No veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada. No veo hacia adelante un narcoestado», señaló.

El Jefe del Ejecutivo consideró que, afortunadamente, no existe un ambiente de tensión como el que se ha registrado en el pasado.

Incluso agradeció que la Oposición no haya optado por la violencia.

«Hay un ambiente completamente distinto y hay que agradecer a los adversarios que no son enemigos, porque se han portado muy bien», expresó.

«Tengo que agradecer tanto a los que se sienten afectados, porque ya no tienen el privilegio de robar, como a los conservadores auténticos, les tengo que agradecer que se han portado muy bien y que no han optado por la violencia».

Al hablar sobre el tema, el Presidente reconoció abiertamente que ha dedicado tiempo para analizar el proceso electoral y hasta la cobertura mediática que se ha dado al mismo.

«Hoy estábamos viendo en la mañana lo de las elecciones de hace seis años, se movía más el País, había más movimiento e incluso confrontación», reveló, en referencia a la reunión matutina del Gabinete de seguridad.

El político tabasqueño consideró que, de acuerdo con el monitoreo de medios entregado al INE, no se registró equidad en los medios durante las precampañas presidenciales.