Las dark kitchens representan una alternativa para que nuevos emprendedores prueben un concepto gastronómico antes de realizar inversiones mayores en la apertura de un restaurante, consideró Javier Belaustegui, presidente de Canirac Aguascalientes.

Dijo que este modelo permite comenzar operaciones con una cocina y servicio a domicilio, lo que reduce costos relacionados con la renta de un local, mobiliario, mesas y atención en piso.

De esta manera, el emprendedor puede medir la aceptación de sus productos y determinar si existe mercado antes de comprometer una inversión mayor.

Destacó que este esquema puede servir como una etapa inicial para quienes buscan incorporarse a la industria restaurantera.

Aunque reconoció que todavía no representan un modelo predominante en Aguascalientes, consideró que tienen potencial de crecimiento, particularmente porque el consumo mediante plataformas digitales y el servicio a domicilio continúan aumentando.

Dijo que comenzar con una dark kitchen podría ayudar a reducir el riesgo para quienes desean emprender en el sector y validar una propuesta gastronómica, construir clientela y, posteriormente, dar el paso hacia la apertura de un restaurante formal.