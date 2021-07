Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal no ha respondido adecuadamente al incremento acelerado de contagios de Covid-19 con la variante Delta, advierten especialistas.

El plan federal no ha tenido cambios sustanciales desde el inicio de la pandemia cuando el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, decía que Covid-19 era menos mortal que la influenza, reprochó Rafael Bojalil Parra, académico del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Carol Perelman, directora del Jardín Weizmann de Ciencias México, recordó que Estados Unidos rectificó medidas como el uso del cubrebocas y realiza la revisión a sus protocolos ante Delta.

“En México el tema es que realmente no ha habido una estrategia así de clara como para tener ahora que cambiar la estrategia, más bien requerimos seguir poniendo el dedo en el renglón en el esfuerzo de vacunación muy enérgico”, expuso.

Conforme reportes de prensa en Estados Unidos, las autoridades de salud de ese país evalúan cambios en las recomendaciones sobre cómo debe el país combatir la pandemia, de acuerdo con un documento interno de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Según las evidencias señaladas por el reporte, la variante Delta es tan contagiosa como la varicela y pudiera ser más peligrosa que las otras variantes.

En México, de acuerdo con el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica de la UNAM, Delta ha desplazado a las variantes Alfa y B 1.1.519, que antes predominaban en el centro de México.

En opinión de Bojalil Parra, el Gobierno federal debe ser cauto en el retorno a clases presenciales, reforzar el uso de cubrebocas, intensificar la realización de pruebas tanto a gente sintomática como asintomática, rastrear casos y contactos y acelerar la vacunación.

“La estrategia en México ha sido mala desde el principio, entonces tendríamos que cambiarla por completo”, indicó.

En tanto, el doctor Guillermo Torre, Rector de TecSalud, advirtió que se está saturando en una forma acelerada el sistema hospitalario por la mayor transmisibilidad de la variante Delta, la cual –dijo– provoca una más severa enfermedad.