Martha Martínez, Claudia Salazar y Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Xóchitl Gálvez se convirtió ayer en la abanderada del Frente Amplio por México para la elección presidencial de 2024.

Arropada por simpatizantes y estructuras partidistas, la aspirante presidencial de Oposición convocó a ganar la elección de 2024 y conformar un Gobierno en el que quepan todos, que no divida y promueva la reconciliación nacional.

En el Ángel de la Independencia, en donde recibió su constancia como coordinadora del Frente Opositor, Gálvez dijo que México requiere de una Presidenta que respete a todos y que gobierne para todos.

«Les vengo a convocar a una hazaña ciudadana: a un Gobierno de la gente, por la gente y para la gente», llamó ante miles de simpatizantes en Paseo de la Reforma.

La convocatoria se replicó en distintas ciudades del País, como Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Mérida, Puebla y Xalapa, donde simpatizantes se concentraron en plazas públicas para escuchar el mensaje.

Entre gritos de «Presidenta, Presidenta» y respaldada por los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno; del PAN, Marko Cortés; y del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que no tiene formalmente un partido, ni filias ni fobias.

«Soy políticamente daltónica, sólo veo un color, el color de México», dijo.

Aseguró que el Frente Amplio por México puede ganar la elección de 2024 e incluso pidió «carro completo» para la Oposición.

«Si queremos cambiar de raíz lo que está pasando en México, si queremos corregir el rumbo, tenemos que ganar las elecciones de 2024, la presidencial y la del Congreso de la Unión, las gubernaturas, los congresos estatales y las alcaldías en juego.

«La buena noticia es que hoy, con el Frente Amplio por México, lograr la victoria es posible. La Oposición sí puede llevarse la victoria en 2024», aseguró Gálvez, quien se asumió como un factor de esperanza.

Ante ex aspirantes presidenciales como Enrique de la Madrid y José Ángel Gurría, así como sus hijos Diana y Juan Pablo, Gálvez enumeró las cosas que haría y las que no haría en caso de llegar a la Presidencia de la República.

Dijo que no seguirá dividiendo a México y se comprometió a rodearse de gente eficiente, a corregir las cosas que se hicieron mal en el pasado y mantener lo que está bien.

«Nuestra plataforma es simple: Si sirve, lo vamos a dejar; si podría servir mejor, lo vamos a mejorar; y si no funciona, lo vamos a cambiar. Y recuerden mi regla de oro: yo a mis equipos le exijo 100 por ciento de trabajo, 100 por ciento de honestidad y 100 por ciento de capacidad, con eso lo podemos lograr.

«Nuestro mensaje es claro, este Frente es amplio, en este Frente cabemos todos», afirmó.

Ante el Ángel de la Independencia, Gálvez se pronunció por una nueva independencia, pero sin odio y polarización. «Yo quiero una nueva independencia sin palabras de odio desde Palacio Nacional», afirmó.

«Vamos a abrir las puertas de Palacio Nacional, esa puerta lleva cinco años cerrada, la cerraron con mentiras, la cerraron con insultos, la cerraron con odio, la cerraron para todos los que no piensan como ellos», acusó.

