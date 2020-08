Tras el arranque del ciclo escolar 2020-2021, el 75% de los colegios particulares de nivel básico y media superior en Aguascalientes reportan una matrícula al 85%; el 25% restante de los planteles educativos apenas se ubican al 50% de su población estudiantil y estos se relacionan con jardines de niños, donde los papás han optado por dejarlos en casa.

Al informar lo anterior, el presidente estatal de la Asociación de Instituciones Educativas Particulares, Héctor Sánchez Espinosa, señaló que entre 6 y 7 escuelas privadas cerraron en Aguascalientes, equivalente aproximadamente al 1% del padrón de colegios en el estado.

En este momento, el padrón de instituciones educativas particulares asciende a 600 planteles y en la semana y media previa al inicio a clases sí mejoraron las inscripciones en la mayoría de ellas, esto permite estar ahora por encima del 85% y algunas han llegado al 100%.

En entrevista con El Heraldo, el dirigente de la Asociación señaló que en el sector educativo ha habido un cambio profundo en la enseñanza en todos los niveles, donde se registró una migración de un 2% de la matricula privada hacia las instituciones educativas particulares.

Agregó que las escuelas particulares se encuentran listas y atendiendo a sus estudiantes de manera virtual.

Señaló que es real que una población aun indefinida ha optado no inscribirse en el sistema educativo, apostándole al Home Schooling, pero se ha aclarado que esa forma no es una opción, porque si no inscriben desde ahora a sus hijos sea en el sector público o privado, sencillamente perderán el año escolar, porque no podrán escribirlos en diciembre, enero o en febrero o cuando suceda la apertura del semáforo en verde.

“Cuando haya semáforo verde se entrará al proceso de la enseñanza hibrida al principio para dar paso al presencial, pero aquellos que opten por el Home Schooling y no se inscriban en una institución educativa, no tendrán acceso al sistema educativo oficial”, insistió.

Ciertamente muchos de los estudiantes que se quedan con el mecanismo de Home Schooling se relacionan con el grado del jardín de niños, es decir menores que van de 0 a 4 o 5 años de edad que optan por la educación en casa, y el nivel de preescolar favorece esa situación, pero no en los grados de primaria, secundaria, bachillerato o universidad, concretó.