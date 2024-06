La diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado, presidenta de la Comisión de Movilidad Sustentable y Transporte Público del Congreso del Estado, ha hecho un llamado urgente para que no se utilicen taxis y motocicletas como medios de transporte de mercancías, incluyendo sustancias ilegales. Subrayó que estos servicios están destinados exclusivamente para el transporte de personas y no deben utilizarse para la entrega de paquetes. Instó a la ciudadanía a optar por empresas de mensajería y paquetería especializadas, que disponen de los mecanismos necesarios para manejar correctamente los envíos.

Torres Mercado enfatizó la existencia de sanciones para aquellos que ofrezcan servicios de transporte no autorizados y recordó que el uso de plataformas de motocicletas ha sido limitado exclusivamente a la entrega de alimentos. La diputada apeló a los concesionarios y propietarios de taxis para que eduquen a sus conductores sobre las limitaciones y responsabilidades del servicio que ofrecen, destacando que los taxis y plataformas reguladas por la Coordinación de Movilidad no deben funcionar como servicios de mensajería.

Además, señaló la necesidad de que aquellos interesados en ofrecer servicios de mensajería procuren legislación y permisos apropiados de la Coordinación de Movilidad. La diputada instó a concesionarios, dueños de taxis y conductores a tomar conciencia de la responsabilidad que conlleva el transporte de personas y el cumplimiento de las normativas que prohíben el transporte de mercancías, contribuyendo así a un uso más ético y legal de los servicios de transporte público.